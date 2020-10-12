Мнение: В Карабахе официально началось перемирие
12.10.2020, 10:05, Разное
В 11 часов по МСК и в 12 часов по местному времени, в Карабахе официально началось перемирие.
МО Карабаха и МО Армении официально объявили, что в соответствии с достигнутыми договоренности
Сколько оно продлится и будет ли оно выполняться, пока неизвестно.
Плюс еще видео.
Репортаж Anna News из Мартакерта.
Большой сюжет военкора Иванова из "Свободной прессы" о войне в Карабахе.
Еще один ракурс ударов по армянскому танковому батальону, который пытался атаковать к югу от Физули пару дней назад.
Удары по артиллерийским позициям армян. Часть кадров старые, но их выдают за новые.
Пуск армянской баллистической ракеты "Эльбус". Когда и куда стреляли, неизвестно.
Удары по батарее САУ.
Еще удары по армянским позициям.
Якобы поражение армянского радара от С-300 дроном-камикадзе.
Источник: Colonel Cassad
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