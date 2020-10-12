 

В черном перце найдено вещество подавляющее коронавирус

12.10.2020, 9:53, Разное

Ученые обнаружили в черном перце вещество, активно подавляющее коронавирус. Результаты исследования взаимодействия специй с COVID-19 были опубликованы в научном журнале Taylor & Francis Online.
Сотрудники Индийского технологического института, воспользовавшиеся методом компьютерного моделирования, изучили, каким образом самые популярные специи могут взаимодействовать с коронавирусом. Оказалось, что COVID-19 активно взаимодействует с веществом под названием пиперин, в большом количестве он содержится в черном перце. Именно он отвечает за остроту, пряный вкус и аромат.

Однако гипотеза на данный момент основана лишь на компьютерной модели, поэтому для ее подтверждения необходимы эксперименты. Ученые предупреждают, что, несмотря на способность черного перца повышать иммунитет употреблять его требуется осторожно. Данная специя очень вредна для людей, страдающих от проблем с желудочно-кишечным трактом, гипертонии и аллергии на черный перец.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Эльман Пашаев “спрятал” очевидца невиновности Ефремова

11.08 / Россияне стали меньше доверять Александру Петрову

05.08 / Мнение: Ночные демонстрации в Израиле, «конец нефтяной эры» и рост популярности России

09.07 / Мнение: Задержан по старым заказным убийствам губернатор Сергей Фургал

15.07 / Спасение Цирка в РФ: Росгосцирк готовится к выходу из кризиса

07.08 / Само совершенство: Тина Кунаки продемонстрировала идеальную фигуру во время отдыха на Миконосе

28.06 / Мнение: России нужно подобрать правильные слова о себе

08.09 / Мнение: Отношение жителей России к протестам в Белоруссии

02.07 / Мнение: Кражи в России, рост безработицы и разница между Сибирью и Югом

30.07 / Коллега Эллен Дедженерес раскрыл новые детали ее поведения: “Нельзя первым заговаривать с ней и смотреть ей в глаза”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска