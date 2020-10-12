В черном перце найдено вещество подавляющее коронавирус

12.10.2020, 9:53, Разное

Ученые обнаружили в черном перце вещество, активно подавляющее коронавирус. Результаты исследования взаимодействия специй с COVID-19 были опубликованы в научном журнале Taylor & Francis Online.

Сотрудники Индийского технологического института, воспользовавшиеся методом компьютерного моделирования, изучили, каким образом самые популярные специи могут взаимодействовать с коронавирусом. Оказалось, что COVID-19 активно взаимодействует с веществом под названием пиперин, в большом количестве он содержится в черном перце. Именно он отвечает за остроту, пряный вкус и аромат.

Однако гипотеза на данный момент основана лишь на компьютерной модели, поэтому для ее подтверждения необходимы эксперименты. Ученые предупреждают, что, несмотря на способность черного перца повышать иммунитет употреблять его требуется осторожно. Данная специя очень вредна для людей, страдающих от проблем с желудочно-кишечным трактом, гипертонии и аллергии на черный перец.