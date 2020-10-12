Рыбинск. Криминальная хроника с 5 по 11 октября

12.10.2020, 9:49, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Житель Рыбинска привлекается к уголовной ответственности за управление а\м в состоянии алкогольного опьянения

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении жителя г. Рыбинска 1986 г.р., который в ночное время в районе ул. Чкалова, управлял автомашиной «ВАЗ 21099», находясь в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД.

Ранее он уже был привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ и лишен права управления транспортными средствами.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Мошенники обманом у жительницы Рыбинска похитили крупную сумму денег

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась 42-летняя местная жительница и сообщила о том, что неизвестные лица похитили у нее крупную сумму денег. Установлено, что заявительнице позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены подозрительной операции по снятию денежных средств заявительница сообщила звонившему реквизиты своих банковских карт и смс-коды, после чего и были списаны денежные средства в сумме более 137 тыс. рублей. Затем, выполняя указания звонившего, заявительница через банкомат несколькими транзакциями перевела на телефонные номера денежные средства более 122 тысяч рублей. Общий ущерб, причиненный заявительнице, составил около 260 тысяч рублей. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают:

– не указывайте пин-код вашей банковской карты, и никому его не сообщайте;

– сотрудники безопасности банка не звонят по телефону;

– никому не сообщайте трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты.

– если денежных средств на карте много, можно установить лимит на единовременное снятие денежной массы.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже электроинструмента

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился горожанин и сообщил о том, что неизвестные, путем свободного доступа, проникли в хозяйственную постройку в п. Песочное Рыбинского района, откуда похитили шлифовальную машинку, шлифовальный станок и другой электроинструмент, причинив ущерб на сумму более 37 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления – житель г. Рыбинска 1990 г.р. , которым даны признательные показания, пояснил, что часть похищенного продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Житель Рыбинска подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в причастности к незаконном обороту наркотических средств – ранее судимый житель г. Рыбинска 1974 г.р., у которого изъят полимерный сверток с веществом.

Экспертами ЭКЦ УМВД установлено, что изъятое вещество – наркотическое средство метадон, весом более 19 граммов, что является крупным размером. Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.30,ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемым даны признательные показания. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В соответствии с ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

Раскрыт факт причинения тяжкого вреда здоровью

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в медучреждение с колото-резаной раной грудной клетки госпитализирован житель Рыбинского района 1992 г.р.

Сотрудниками полиции установлена подозреваемая жительница г. Рыбинска 2000 г.р., которой даны признательные показания, пояснила, что после совместного распития спиртных напитков, в ходе ссоры, причинила ранение знакомому.

В соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Полицейскими установлен подозреваемый в совершении угона автомашины, оставленной в автосервисе

Сотрудники ДПС ГИБДД в вечернее время в ходе патрулирования в районе улицы Блюхера выявили автомобиль «Лада Ларгус», под управлением жителя г. Рыбинска 1997 г.р., который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее молодой человек уже был привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ и лишен права управления транспортными средствами. В ход проверки установлено, что автомобиль «Лада Ларгус» принадлежит другому лицу. Житель г. Рыбинска 1997 г.р. пояснил сотрудникам полиции, что работает в автосервисе, после употребления спиртных напитков, решил воспользоваться чужим автомобилем, который находился на ремонте, чтобы добраться до дома.

Отделом дознания МУ МВД России « Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), а также ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.