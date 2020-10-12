 

Московским пенсионерам заморозят пенсии для соблюдения режима самоизоляции

12.10.2020, 9:33, Разное

Мэрия Москвы приняла решение заморозить выплату пенсий всем жителям столицы старше 65 лет.

Нововведение было предложено Сергеем Собяниным и поддержано Пенсионным фондом России. По мнению мэра, шаг позволит добиться от несознательных пенсионеров соблюдения режима самоизоляции на время пандемии коронавируса.

– Ситуация с коронавирусом уже близка к критической, хотя никакой второй волны и в помине нет, но наши пенсионеры меня не слышат или вообще не понимают. Мы заблокировали им социальные карты, чтобы они не ездили по театрам и ресторанам — они пересели на такси. Мы устроили полицейские рейды в общественных местах для выявления лиц, нарушающих режим самоизоляции — пенсионеры откупились. Теперь мной принято решение о блокировке всех пенсионных счетов. Будем действовать жесткими методами и отбирать кошелек, хотя до этого мы вели себя вполне либерально. Дома надо с внуками сидеть, а не шастать по развлекательным заведениям, пока мы тут Москву спасаем, — заявил Сергей Собянин.

Сергей Собянин добавил, что если московские пенсионеры и дальше продолжат игнорировать все предостережения и нарушать режим самоизоляции, то мэрии придется пойти на самые крайние меры. Собянин пригрозил при помощи Федеральной налоговой службы заблокировать абсолютно все счета пенсионеров в любых банках до окончания пандемии коронавируса.

При этом мэр Москвы считает, что выживание без средств к существованию не должно стать большой проблемой для пенсионеров, так как это поколение москвичей имеет достаточно большой жизненный опыт и смогло пережить 90-е годы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Гиблое место

07.10 / Мнение: РФ продаст Ирану С-400

12.08 / Ученые: Спокойствие считается лучшим способом избавления от седины

31.08 / Эмма Робертс подтвердила, что ждет ребенка от Гаррета Хедлунда

05.10 / Мнение: Почему 73% россиян не верят в вакцину от коронавируса?

28.09 / Мнение: В Беларуси появились партизаны

22.08 / Мнение: Письмо: “С внешностью просто повезло”

19.09 / “Целый ряд неврологических проблем”: Ученые рассказали о большой опасности укусов комаров

19.07 / Мнение: Кто провоцирует бойню в Москве?

01.09 / Мнение: Почему у «Демона» Врубеля павлиньи перья?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска