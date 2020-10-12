Московским пенсионерам заморозят пенсии для соблюдения режима самоизоляции

12.10.2020, 9:33, Разное

Мэрия Москвы приняла решение заморозить выплату пенсий всем жителям столицы старше 65 лет.

Нововведение было предложено Сергеем Собяниным и поддержано Пенсионным фондом России. По мнению мэра, шаг позволит добиться от несознательных пенсионеров соблюдения режима самоизоляции на время пандемии коронавируса.

– Ситуация с коронавирусом уже близка к критической, хотя никакой второй волны и в помине нет, но наши пенсионеры меня не слышат или вообще не понимают. Мы заблокировали им социальные карты, чтобы они не ездили по театрам и ресторанам — они пересели на такси. Мы устроили полицейские рейды в общественных местах для выявления лиц, нарушающих режим самоизоляции — пенсионеры откупились. Теперь мной принято решение о блокировке всех пенсионных счетов. Будем действовать жесткими методами и отбирать кошелек, хотя до этого мы вели себя вполне либерально. Дома надо с внуками сидеть, а не шастать по развлекательным заведениям, пока мы тут Москву спасаем, — заявил Сергей Собянин.

Сергей Собянин добавил, что если московские пенсионеры и дальше продолжат игнорировать все предостережения и нарушать режим самоизоляции, то мэрии придется пойти на самые крайние меры. Собянин пригрозил при помощи Федеральной налоговой службы заблокировать абсолютно все счета пенсионеров в любых банках до окончания пандемии коронавируса.

При этом мэр Москвы считает, что выживание без средств к существованию не должно стать большой проблемой для пенсионеров, так как это поколение москвичей имеет достаточно большой жизненный опыт и смогло пережить 90-е годы.