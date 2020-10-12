“Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством” – Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко

12.10.2020, 9:25, Новости дня

Российский композитор Игорь Крутой рассказал, что телеведущая Ксения Собчак чуть не довела до самоубийства переболевшего COVID-19 певца Льва Лещенко. Об этом Крутой рассказал в интервью программе “Алена, блин!” на YouTube-канале Super.

По его словам, причиной стал пост Собчак на ее Telegram-канале “Кровавая барыня”. Телеведущая заявляла, будто Лещенко заразил коронавирусом нескольких российских звезд, посетивших 14 марта день рождения сестры Крутого Аллы.

“Лева Лещенко позвонил мне и сказал: “Знаешь, я прочитал сообщение Собчак, если бы подтвердилось то, о чем она написала… Я просто понял, что хочу покончить жизнь самоубийством”. Я ему говорю: “Лева, ты что, с ума сошел?” – рассказал Крутой.

Он заверил Лещенко, что никто из присутствующих на празднике не заразился коронавирусом. В частности, как отметил Крутой, композитор Игорь Николаев почувствовал себя плохо уже после гастролей.

ВИДЕОВидео: Super / YouTube

27 марта главврач инфекционной больницы Коммунарка Денис Проценко сообщил, что у Лещенко подтверждена коронавирусная этиология пневмонии, а вечером того же дня артиста перевели из реанимации в палату к жене. 3 апреля Лещенко сдал повторный тест на коронавирус – он показал отрицательный результат. 6 апреля Лещенко выписали.

К утру 12 октября количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире достигло 37,4 млн. Жертвами COVID-19 стали уже 1 075 942 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции почти 26 млн заболевших. Россия находится на четвертом месте по распространению инфекции в мире: 1,3 млн заболевших, 1,16 млн выздоровевших, 22,5 тыс. умерших.