 

Эксперт: Санкции Евросоюза не заставят Лукашенко сесть за стол переговоров с оппозицией

12.10.2020, 9:23, Разное

Президент Белоруссии продолжает свое противостояние с цивилизованным миром. Несмотря на твердую позицию Батьки в вопросе удержания власти, далеко не все европейские лидеры хотят делать его изгоем. Так, например, власти Франции оставляют место для маневра, не теряя надежды в обозримом будущем договориться с Лукашенко.

Политолог Густав Грессель убежден, что президент Белоруссии сам загоняет себя в угол. Дело в том, что, отказавшись говорить с западными политиками после президентских выборов, а также проведя тайную инаугурацию, он фактически поставил крест на своевременных и конструктивных переговорах.

Так или иначе, ограничительные меры в отношении Лукашенко не заставят Батьку искать компромисс с оппозицией, убежден эксперт. Грессель отметил, что на данный момент последний диктатор Европы чувствует себя уверенно из-за поддержки Кремля.

Стоит отметить, что жесткая позиция Батьки не отменяет того факта, что санкции против него и его окружения будут введены. В прессе появилась информация о том, что в Германии готовятся нанести удар по ключевым банкам, аффилированным с белорусской элитой.



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