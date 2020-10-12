Врач Харчиков рассказал, при какой температуре коронавирус наиболее опасен

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12.10.2020, 9:14, Разное

Врач Кирилл Харчиков из Ярославля рассказал, при какой температуре коронавирус является наиболее опасным. Инфекция распространяется через поверхности при показателе +4 градуса.
При вышеназванной температуре коронавирус сохраняется на протяжении двух недель, особенно хорошо это происходит в жидкостях. Сейчас температура воздуха стремится к данному уровню, следовательно, COVID-19 станет распространяться заметно активнее. Если говорить о внешней среде, то вирус способен сохраняться при температуре до 37 градусов в течение суток.

Врач рассказал, что в группе риска находятся люди с тремя болезнями: сахарный диабет, гипертония, ожирение. Им стоит по возможности избегать лишних контактов, не забывать носить средства индивидуальной защиты, обрабатывать руки антисептиками.

Что касается вакцины, то сначала нужно привиться врачам. На втором этапе врач бы порекомендовал сделать инъекции педагогам и работникам торговли. По словам Харчикова, в разработке находятся еще несколько вакцин, не исключается, что они будут более очищенными.

Пандемия должна научить людей во всем мире выполнять все гигиенические процедуры, носить правильно маски, сокращать социальные контакты при плохом самочувствии.



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