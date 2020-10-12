Знакомые рассказали о мальчике, спасшем запертую на полгода в шкафу сестру
12.10.2020, 9:08, Новости дня
Знакомые семьи из Карпинска, где мать полгода держала в шкафу новорожденную дочку, рассказали подробности инцидента. По их словам, девочка выжила благодаря старшему брату.
Знакомая семьи рассказала, что подросток давал ребенку смесь, воду и менял подгузники, передает «Московский комсомолец».
«Подросток сам вычитал в интернете, чем кормят грудничков. Давал ей смеси, выдавливал их из шприца. Потом стал кормить печеньем и хлебом, размоченным в молоке», – рассказала женщина.
Взрослые отзываются о мальчике только положительно, описывая его как доброго и послушного подростка.
«Он проявил сердобольность, давал сестренке еду без разрешения матери. Не побоялся гнева родительницы. А это уже сила характера!» – рассказала женщина.
По данным СМИ, сейчас старшие дети жительницы Карпинска находятся у родственников.
В пресс-службе областной детской клинической больницы № 1, где находится пострадавшая девочка, оценивают ее состояние как стабильное. У нее наблюдается дистрофия третьей степени, передает ТАСС.
«Состояние ребенка стабильное. Медицинские обследования прошли», – сказали в пресс-службе.
Напомним, 37-летняя местная жительница полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь. Одна из знакомых женщины рассказала, что после родов мать объявила всем о смерти ребенка. При этом младенца случайно обнаружили гости во время праздника.
Ребенок был доставлен в больницу бригадой территориального центра медицины катастроф в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания. Вес ребенка составляет 3 кг 100 граммов.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. В прокуратуре Свердловской области уточняли, что также возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». По делу об истязании несовершеннолетнего женщине грозит до семи лет лишения свободы.
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