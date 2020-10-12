 

Режим ЧП в Бишкеке предложили продлить

12.10.2020, 9:08, Новости дня

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев предложил президенту страны Сооронбаю Жээнбекову продлить режим чрезвычайного положения на территории столицы республики, сообщили в пресс-службе президента страны.

В понедельник Киргизии президент принял начальника Генштаба вооруженных сил республики Таалайбека Омуралиева. Во встрече участвовали заместитель секретаря Совета безопасности Жаныбек Капаров и замминистра внутренних дел, комендант Алмазбек Орозалиев. В ходе встречи обсудили меры по дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации в стране, обеспечению безопасности здоровья и жизни граждан, передает РИА «Новости».

«Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев отметил, что с момента введения чрезвычайного положения на территории столицы значительно сократилась преступность и количество правонарушений. Но в то же время со стороны жителей Бишкека поступают настоятельные просьбы, в связи с чем для дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации Алмазбек Орозалиев предложил рассмотреть вопрос продления режима чрезвычайного положения на территории столицы», – сказал представитель пресс-службы.

На прошлой неделе Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения, который продлится с 10 по 21 октября. Перед этим президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.



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