Политическая карикатура (США): Путин, Россия, Трамп…
12.10.2020, 9:00, Разное
Бармен: Что вы будете пить? Ха-ха-ха! Шутка… Это всё отрава
Транспарант: 70-летие НАТО – самого успешного альянса в истории
Оратор: Мы продолжаем адаптироваться к постоянно усиливающимся угрозам…
Медведь: Я тоже продолжаю….
Вверху: Русская угроза раньше
Внизу: Русская угроза сейчас
Путин: Пни НАТО ещё разочек, Дональд. Для меня
Путин (о Трампе): Грубый, заносчивый, беспардонный, самовлюбленный эгоманьяк
Трамп (о Путине): Жестокий, кровожадный, безнравственный тиран
Оба вместе: Кажется я влюбился в него!
Путин: Я помогу тебе найти этих хакеров…Скажи мне свой пароль
Путин: Я пропустил фазу III, вместо этого я опробовал вакцину на своей дочери…
Трамп: Позовите ко мне Иванку
Опрос после президентских теледебатов
Вопрос: Победил ли президент на теледебатах?
Президент Путин отвечает: Безусловно
Стрелковый тир с денежными призами за убийство американских солдат
Путин: Афганские боевики приходите!
Какое отравление?! [Это всё] Провокации Запада!!!
Демократия по-русски: Один человек-один голос. Мой
Путин: Первый!
Заголовок газеты: Навальный собирается возвратиться в Россию
Путин: Сейчас поставлю чайник на плиту…..
Трамп: Так какой яд САМЫЙ лучший?……Мне для друга надо….
Путин: Зачем Трамп тратит время на дебаты с оппонентами? Я никогда так не делаю….
Путин и его цепной пес Лукашенко
Путин: Время от времени я позволяю ему немножко укусить меня чтобы показать что он не моё домашнее животное
Путин прибивает объявление: ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ за убийство американских солдат
Трамп прибивает объявление: ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ за помощь в моём переизбрании
Все: Что случилось с твоими политическими соперниками?
Репортер: Мировые лидеры прислали свои наилучшие пожелания [имеются ввиду пожелания скорейшего выздоровления] Владимир Путин сказал что он возьмет на себя все заботы о выборах
Путинская вакцина
Путин: Непроверенная…Но, во всяком случае, намного более эффективная чем трамповская вакцина на основе отбеливателя
Трамп: “Русская история” это фейковые новости и все это знают!
Трамп: Это работает с Ковидом
Путин: В сезон выборов, для нас русских нет ничего более приятного чем наносить интернет-визиты нашим западным друзьям
Трамп: Я только начал целовать. Прямо тянет как магнитом. Только поцеловать!
Путин: Своевременная доза отравы может быть даже ещё более эффективной….
Медведь: Они совершенно очаровательны когда тявкают вот так!
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