 

Политическая карикатура (США): Путин, Россия, Трамп…

12.10.2020, 9:00, Разное

Бармен:  Что вы будете пить?  Ха-ха-ха! Шутка… Это всё  отрава

Транспарант: 70-летие НАТО – самого успешного  альянса в  истории

Оратор: Мы продолжаем адаптироваться к постоянно усиливающимся угрозам…

Медведь: Я тоже  продолжаю….

Вверху: Русская угроза  раньше

Внизу: Русская угроза  сейчас

                   Путин: Пни НАТО ещё  разочек, Дональд. Для  меня

Путин (о Трампе):  Грубый, заносчивый, беспардонный, самовлюбленный эгоманьяк

Трамп (о Путине): Жестокий,  кровожадный,  безнравственный тиран

Оба  вместе:  Кажется я влюбился в него!

Путин: Я  помогу тебе найти этих хакеров…Скажи мне свой пароль

Путин: Я  пропустил фазу III,  вместо этого я  опробовал вакцину на своей дочери…

Трамп: Позовите ко  мне Иванку

Опрос  после  президентских  теледебатов

Вопрос: Победил ли  президент на  теледебатах?

Президент Путин отвечает: Безусловно

Стрелковый тир  с  денежными призами  за  убийство  американских  солдат

Путин:  Афганские боевики  приходите!

Какое  отравление?! [Это  всё] Провокации Запада!!!

Демократия по-русски:  Один человек-один голос.  Мой

 Путин:  Первый!

Заголовок газеты: Навальный собирается возвратиться в Россию

Путин:  Сейчас поставлю чайник на плиту…..

Трамп:  Так  какой  яд  САМЫЙ  лучший?……Мне для друга  надо….

Путин: Зачем Трамп  тратит время на  дебаты с оппонентами?  Я  никогда  так не делаю….

Путин  и  его  цепной пес Лукашенко

Путин: Время от времени я позволяю ему  немножко укусить меня  чтобы  показать что он не  моё  домашнее животное

Путин прибивает объявление: ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  за  убийство  американских солдат

Трамп прибивает объявление: ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ за  помощь в  моём  переизбрании

Все:  Что  случилось с  твоими политическими соперниками?

Репортер: Мировые лидеры прислали  свои  наилучшие пожелания [имеются  ввиду пожелания скорейшего выздоровления]  Владимир Путин  сказал  что  он  возьмет на себя  все  заботы о выборах

Путинская вакцина

Путин:  Непроверенная…Но,  во всяком случае, намного более эффективная чем  трамповская вакцина на основе отбеливателя

                     Трамп:  “Русская история”  это фейковые новости  и  все  это  знают!

                  Трамп:  Это  работает с  Ковидом

Путин: В сезон выборов,  для  нас  русских  нет  ничего  более  приятного  чем  наносить  интернет-визиты  нашим  западным  друзьям

                 Трамп:  Я только  начал целовать.  Прямо  тянет как  магнитом. Только  поцеловать!

               Путин: Своевременная доза отравы может быть  даже  ещё более эффективной….

                           Медведь: Они совершенно  очаровательны  когда  тявкают вот так!



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