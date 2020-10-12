 

В Сети показали полицейскую версию Chevrolet Corvette C8

12.10.2020, 8:31, Новости дня

В Сети продемонстрировали свежие рендеры, посвященные полицейской модификации популярного спорткара Chevrolet Corvette C8.

Предложенный автомобиль в дальнейшем могут предложить исключительно для рынка США. Отечественный художник стал автором рендера, который раскрывает один из вероятных дизайнов исполнения новинки Chevrolet Corvette C8. Более того, здесь задействовали множество наклеек на кузове, а также черно-белый цвет. Кроме того, новинка также обладает специальными прожекторами и проблесковыми маячками.

Вместе с тем новинка Chevrolet Corvette C8, вероятно, не будет поставляться в остальные страны для осуществления работ, тогда как закупка спорткаров для полицейской службы является слишком дорогой, а потому не целесообразной.



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