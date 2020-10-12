Известны детали о модели BMW M3 Touring

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12.10.2020, 8:29, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант BMW анонсировал в августе новую версию M3 Touring, которая показана на тизере.

Более того, специалисты баварского бренда в настоящее время уже активно ведут разработку модели, тем самым демонстрируя отдельные преимущества на фоне предшественников. Инсайдеры указали, что новая модель получил задний привод, а также механическую коробку передач. Кроме того, автомобиль имеет 3-литровый бензиновый двигатель, который выдает 503 л.с. мощности.

Указывается, что динамика разгона до сотни существенно улучшена и составляет теперь 3,8 секунд. Специалистами установлено ограничение максимальной скорости на уровне 250 километров в час. Сроки выхода модели M3 Touring пока не указаны.



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