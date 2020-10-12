 

Владельцы смартфонов Huawei в РФ останутся без некоторых приложений

12.10.2020, 8:43, Новости дня

Американские санкции против китайской компании Huawei догнали пользователей и в России. Как сообщают СМИ, им уже недоступны сервисы, предлагаемые в Google Play.

Эксперты поясняют, что американское правительство запрещает компаниям работать со всеми, кто находится в санкционном списке. Поскольку Google является резидентом Соединенных Штатов, не выполнить данное требование он не может. Но это вовсе не означает, что этим и ограничатся беды Huawei.

Если санкции не будут сняты в ближайшее время, компании из других стран, в том числе и самой РФ также начнут отказываться от сотрудничества с китайским производителем. Особенно это касается тех, кто ведет свой бизнес на международном уровне. Пользователям смартфонов, выпущенных под опальным брендом, рекомендуют либо приобрести другие гаджеты, либо, пока это возможно, работать с веб-аналогами недоступных приложений.



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