Названы «мощные бомбы» для долголетия, которые есть у многих на кухне

12.10.2020, 8:53, Разное

Медики назвали, какие продукты, имеющиеся у многих на кухне, являются «мощными бомбами» для долголетия. Все они обладают уникальными целебными свойствами.

В этот перечень попал виноград, богатый антоцианами. Речь идет о группе растительных пигментов, помогающих выполнять легким ключевую функцию. Витамины групп В, С и А присутствуют в сладком картофеле. Он положительно влияет на здоровье ЖКТ. К тому же овощ помогает нормализовать уровень глюкозы в крови.

Медики также заявили о большой пользе грейпфрутов и апельсинов. Результаты проведенных исследований показывают, что данные продукты довольно эффективно предотвращают развитие рака молочной железы, поскольку в них содержится огромный запас антиоксидантов.

В перечень вошло и красное вино. По словам экспертов, в его составе присутствуют вещества, снижающие кровяное давление и повышающие уровень «хорошего» холестерина.