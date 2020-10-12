Дарья Пынзарь восхитила фигурой в откровенном платье

12.10.2020, 8:53, Разное

Бывшая участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь восхитила подписчиков своей фигурой, надев откровенное платье. В то же время среди пользователей нашлись и те, кто упрекнул блондинку в использовании фотошопа.

Дарья Пынзарь порядка двух лет назад улетела жить в Турцию вместе с семьей. В жаркой стране экс-участница «Дома-2» стала все чаще появляться в мини-шортах, купальниках и коротких платьях. Недавно блондинка решила похвастаться сразу несколькими новыми нарядами. Один из них был довольно откровенным. Он отлично подчеркивал стройную фигуру знаменитости.

Хейтеры сразу же обвинили Дарью Пынзарь в использовании фотошопа, ведь на недавних фотографиях она не выглядела такой худой. Сама же экс-участница скандального реалити порой оправдывается за неидеальную фигуру, заявляя, что для снимка просто был выбран неудачный ракурс.

Мать двоих сыновей рассказала, что сбросила вес, поскольку нашла для себя полезные продукты, содержащие минимум калорий. Если ей хочется есть поздно вечером или же ночью, то на кухне всегда присутствуют овощи гриль. Больше всего Пынзарь нравится красный перец, лук и цукини. Продукты она немного сбрызгивает маслом, а потом запекает без соли в фольге. Они являются не только вкусными, но безопасными для талии.