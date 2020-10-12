 

Рустам Солнцев заподозрил пропавшую Хлебникову в алкоголизме

12.10.2020, 8:53, Разное

Недавнюю пропажу Марины Хлебниковой бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев связал с алкоголизмом. В этом плане он сравнил ее с Татьяной Овсиенко и покойной Легкоступовой, которые аналогичным образом имели проблемы с зависимостью от спиртных напитков.
Изначально исчезновение Марины Хлебниковой пытались обосновать ее плохим самочувствием, поскольку она долгое время борется с тяжелым заболеванием. Однако позднее ее заподозрили в алкоголизме. По словам Рустама Солнцева, все звезды 90-х либо употребляют спиртное, либо подозреваются в этом или же успели отправиться в «небесную канцелярию».

Позднее Марина Хлебникова все же опубликовала новый снимок. Свою малую активность в социальных сетях певица уже объясняла тем, что она предпочитает избегать общественного внимания, поэтому даже не посещает светские рауты.



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