 

Нефть подешевела на опасениях за баланс спроса и предложения

12.10.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в пределах 1% на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке на фоне ослабления урагана «Дельта» в США и возобновлении добычи на месторождении в Ливии.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,98% – до 42,43 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI снизилась на 0,99%, составив 40,2 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В центре внимания инвесторов ситуация с ураганом в США, из-за которого многие нефтяные компании были вынуждены ранее остановить добычу. В субботу Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что шторм «Дельта» ослаб до уровня депрессии. Многие нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе уже начали работу.

Давление на цены также оказывают опасения переизбытка сырья на рынке, усилившиеся после того, как Ливийская Национальная нефтяная компания объявила о прекращении действия режима форс-мажора на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Шарара.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Белоруссия предостерегла соседей от резких заявлений в связи с протестами

30.09 / Кампания Лещенко на выборах в Раду в 2019 году финансировалась Россией через главу НКРЭКУ – Гончаренко

04.09 / В Верховной Раде поддержали белорусскую оппозицию

08.09 / Иркутской области выделил 27 млрд рублей на восстановление после наводнений

16.08 / Болтон допустил выход США из НАТО до президентских выборов в стране

11.09 / Вирусолог предупредил о постепенном росте заболеваемости COVID-19

20.07 / Разрешение кризиса в “зеленой” энергетике остается за президентом – глава Украинской ветроэнергетической ассоциации

09.07 / Бабченко в РФ включили в список террористов и экстремистов

29.09 / “Никогда снова”. Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра

20.09 / Трамп одобрил сделку по покупке TikTok американской компанией, дату блокирования соцсети перенесли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска