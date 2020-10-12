Эксперт ОЗХО, не подписавший протокол отравления Навального «Новичком», попал под трамвай за час до анонсированной пресс-конференции

12.10.2020, 8:37, Разное

Представитель Сербии в ОЗХО Милош Радошевич трагически прогиб под колёсами трамвая в нидерландской Гааге за час до анонсированной им пресс-конференции, в ходе которой он обещал сообщить новые подробности о результатах анализов Алексея Навального.

Несколько дней назад Радошевич единственный из членов ОЗХО отказался подписать протокол организации о наличии в анализах российского оппозиционера Алексея Навального биомаркеров, свидетельствующих о применении против него токсичного вещества, схожего по характеристикам с «Новичком», но не внесённого в список запрещённых Конвенцией о запрете применения химического оружия. В интервью одному из российских телеканалов Радошевич успел сообщить, что выводы комиссии были ангажированными, а на экспертов ОЗХО оказывалось давление. Более подробно рассказать об этом и о «подлинных результатах анализов» серб обещал в ближайшем времени.

Королевская полиция Нидерландов внимательно осмотрела место инцидента и официально сообщила, что признаки криминала не обнаружены. Предположительно, Радошевич шёл по улице и поскользнулся на луже из неизвестного вещества, после чего оказался под колёсами трамвая. Поскольку остановка находилась в одном из малонаселённых районов на окраине Гааги, видеонаблюдение отсутствовало. При этом криминалисты не обнаружили следов насилия. Полиция квалифицировала инцидент как несчастный случай и закрыла уголовное дело за отсутствием состава преступления.

ОЗХО направила соболезнования семье погибшего и президенту Сербии Александру Вучичу. Европейская пресса решила не придавать случившемуся особого значения.