Вещие сны Дэйва Бута

12.10.2020, 19:36, Разное

26 мая 1979 года скромный агент компании, занимавшейся сдачу в аренду автомобилей Дэйв Бут, развернул свежий выпуск The New York Times. Всю первую страницу занимало сообщение о трагедии в аэропорту О’Хара г. Чикаго (CIF). Пробежав глазами заголовок, Дэйв отложил газету: все подробности трагедии были ему известны до мельчайших подробностей, словно он находился на месте катастрофы. Всю трагедию он уже неоднократно видел во сне.

Катастрофа в Чикаго

25 мая 1979 ода DC-10 (Дуглас), выполняя рейс Нью-Йорк – Чикаго – Лос-Анжелес компании American Airlines, вырулил на взлетную полосу чикагского аэропорта. На борту находились 258 пассажиров и 13 членов экипажа. Стояла ясная теплая погода, видимость, как говорили пилоты, «миллион на миллион». В 15:02 170-тонный аэробус тронулся с места, набирая скорость. Самолет разогнался до скорости 245 км/ч (скорость набора высоты), когда левый двигатель оторвался и упал на ВПП позади самолета. У всех, видевших это, вырвался крик ужаса. DC-10 взлетел на 2-х оставшихся двигателях, и начал набирать скорость и высоту.

Если бы самолет продолжал полет, не снижая скорости, трагедии, возможно, удалось бы избежать, но инструкция предписывала в случае отказа одного из двигателей снижать скорость до 245 км/ч. Экипаж, обнаружив отсутствие тяги левого двигателя, но, не зная причины происшедшего (не отказ, а потеря двигателя), начал снижать скорость и «Дуглас» был обречен.

На скорости 255 км/ч самолет начал заваливаться, а когда крен достиг 90 градусов, – падать. Прошло менее минуты с момента, как самолет оторвался о земли, как он врезался в землю в 1420 метрах от ВПП. Взорвались топливные баки, до отказа заполненные топливом. Дым был виден в центре Чикаго. К месту падения с включенными сиренами помчались пожарные машины и бригады скорой помощи служб аэропорта. Но если пожарников ожидала тяжелая работа по тушению огня, то медики, видевшие все своими глазами, понимали, что их помощь вряд ли понадобится.

В катастрофе погибли 273 человека: все 271, находившиеся на борту и 2 человека на земле. На 1979 год это была третьей по количеству жертв авиакатастрофа в мире.

9 бессонных ночей Дэйва Бута

В ночь на 17 мая житель города Цинциннати (штат Огайо, США) Дэйв Бут проснулся в холодном поту. Причиной был увиденный им сон. В нем Дэйв видел себя стоящим у края взлетного поля аэродрома. Над ВПП летел DC-10 с логотипом American Airlinesна фюзеляже. Заваливаясь на крыло, самолет падал на землю. Взрыв, клубы дыма, ужас. На следующую ночь Дэйв опять увидел этот же сон, и на третью ночь, и на четвертую. В течение 9 ночей мучал Дэйва этот кошмар. После катастрофы 25-го мая видения прекратились.

Предупреждения, которым никто не внял

В отличие от других случаев, видения Д. Бута имеют документальное подтверждение. Встревоженный своим повторяющимися снами, Дэйв направил письмо компании «American Airlines». Второе письмо с предупреждением о скорой катастрофе ушло администрации аэропорта родного города. Оба письма остались без ответа. Тогда Бут обратился в федеральное авиационное агентство США, где его наконец-то выслушали и записали его рассказ-предупреждение. И все.

Уже после катастрофы Дэйва посетили специалисты из Института парапсихологии, но Бут их разочаровал: никакими экстрасенсорными способностями он не обладал и прежде пророческих снов никогда не видел, произошедшее поразило его не менее других. В течение нескольких лет Бут оставался под наблюдением специалистов-парапсихологов, но больше вещие сны Буту не снились.