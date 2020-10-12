Иосиф Пригожин опубликовал ролик с Валерией в неожиданном образе

12.10.2020, 7:53, Разное

Российский продюсер Иосиф Пригожин показал певицу Валерию в неожиданном образе. Забавным роликом он поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

В описании к публикации Пригожин назвал супругу «ласковой кошечкой», которая способна превратиться в тигрицу, если голодна. Сама же Валерия зачастую предстает в скромных образах, поэтому этот оказался неожиданным для пользователей. За кадром женский голос произносит фразу: «Истинное лицо Валерии».

В комментариях поклонники в очередной раз подчеркнули, насколько между супругами сложились трогательные и игривые отношения. Им всегда приятно смотреть на то, как Иосиф Пригожин любуется своей звездной женой.

Напомним, что Валерия является третьей по счету супругой продюсера. У нее есть трое детей от бывшего мужа и Александра Шульгина, который и помог артистке начать свой путь на эстраде. У Пригожина также есть наследники от предыдущих отношений – двое дочерей и сын.