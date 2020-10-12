Звезда «Кухни» Ксенофонтова смогла избежать сексуального рабства в Югославии

12.10.2020, 7:53, Разное

Российская актриса, знаменитая по сериалу «Кухня», Елена Ксенофонтова едва не оказалась в сексуальном рабстве в Югославии. Об этой истории артистка пояснила Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион».

В 1980-х годах Елена Ксенофонтова вместе с подругой решила выступать в других странах с танцевальной группой. Свое турне они начали с Югославии, но когда туда приехали, то поняли, что их хотят захватить в сексуальное рабство. Актриса была слишком наивной и не понимала многих вещей, она даже не думала, что ей хотят причинить зло.

Подозрения возникли, когда руководитель труппы забрал у них паспорта. А бояться Елена Ксенофонтова начала, когда ей жестко сказали, что «теперь она зависит от них». Актрисе чудом удалось спастись, поскольку в это же время в Россию возвращалась другая труппа, с которой она и уехала обратно.