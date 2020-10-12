 

Звезда «Кухни» Ксенофонтова смогла избежать сексуального рабства в Югославии

12.10.2020, 7:53, Разное

Российская актриса, знаменитая по сериалу «Кухня», Елена Ксенофонтова едва не оказалась в сексуальном рабстве в Югославии. Об этой истории артистка пояснила Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион».
В 1980-х годах Елена Ксенофонтова вместе с подругой решила выступать в других странах с танцевальной группой. Свое турне они начали с Югославии, но когда туда приехали, то поняли, что их хотят захватить в сексуальное рабство. Актриса была слишком наивной и не понимала многих вещей, она даже не думала, что ей хотят причинить зло.

Подозрения возникли, когда руководитель труппы забрал у них паспорта. А бояться Елена Ксенофонтова начала, когда ей жестко сказали, что «теперь она зависит от них». Актрисе чудом удалось спастись, поскольку в это же время в Россию возвращалась другая труппа, с которой она и уехала обратно.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Бегать не обязательно: Эксперты рассказали о пользе ходьбы для здоровья и похудения

14.08 / В Свердловской области произошло землетрясение

30.06 / Летальность пациентов с острым миелоидным лейкозом возрастает вдвое при COVID-19 — эксперт

28.06 / “Лицом о кафель”: Летучая рассказала о 40 швах на подбородке

06.10 / Путин: Угроза коронавируса для России еще не отступила

25.07 / Мнение: Водородная энергетика России, Тесла хочет поддержать Норникель и финансовый провал саудитов

25.07 / «20 лет спустя»

05.09 / Мнение: Появится ли новый флакон с «Новичком»?

07.08 / Мнение: Кого держит за яйца экс-прокурор Ямала?

19.08 / Мнение: «Славянский мир»?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска