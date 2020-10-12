Мнение: О, как много мы все потеряли при Путине!

12.10.2020, 7:50, Разное

Очевидный ответ, почему как минимум 3/4 россиян горой за нынешнего и, Бог даст, вечного президента Владимира Путина, вопреки всем потерям и санкциям, просто и без затей сформулировала незабвенная Света из Иваново. При нём «мы стали более лучше одеваться». ©

Переводя этот лепет на язык экономической статистики, доходы и уровень жизни кратно выросли. Номинальная зарплата – в 20+ раз в рублях и в 10+ раз в долларах, например. Это ли не повод для благодарности!

Но считались ли сопутствующие потери при этом? А если посчитать?

Вот этот график – всё ещё источник «если не #Путин, то кто?».

Справедливости ради, цены за это время подросли в 7+ раз. Так что реальный прирост намного скромнее. Но всё же он есть, несмотря на потери последних лет.

Однако всё познаётся в сравнении.

Вот мой давний приятель, ещё по ЖЖ, Максим rusanalit Авербух пишет у себя на ФБ.

В 2019 году средняя зарплата в городах Китая где живет большинство населения, достигла $995 “грязными”. Из неё:

– минус $25 НДФЛ

– минус $80 пенсионных платежей

– минус $4 соцстраха

– минус $99 отчислений на личный счёт жилищных накоплений

Итого “на руки” – $787.

В деревне – $220. По текущему курсу это 17 000 рублей, что согласно Путину есть уже средний класс.

В России согласно Росстату самая высокая средняя зарплата зафикисирована в июне 2020 года, когда она составила 52 213 рублей, что по текущему курсу 77 рублей за доллар составляет $678. Но из неё следует вычесть минимум 10% – согласно заявлению главы НИИ Росстата в интервью “Ведомостям” Росстат выдает за среднюю по стране, среднюю зарплату в корпоративном секторе. А

Из оставшегося следует вычесть НДФЛ 13% и получим, что согласно Росстату россиянин в среднем получает на руки $530. (в рубли эту сумму лучше не переводить, потому абсолютное большинство россиян заявит что у них и близко нету 40 900 рублей в месяц “на руки”).

Начинали Россия и Китай в 2000 году с одинаковых величин, в России средняя зарплата составляла $60, в Китае – $50. На сегодня имеем:

– в огромном, с населением как в 10 (десяти) Россиях Китае средняя зарплата “на руки” составляет $787

– при этом Китай нефть и газ импортирует, а не экспортирует

– при этом цены в Китае в среднем на 15% ниже чем в России, но мы этот факт учитывать не будем

– мы “забываем” о $99 в месяц которые китаец принудительно отчисляет на свой личный ипотечный счет и которыми в итоге когда-нибудь воспользуется как первым взносом по ипотеке

– в России, со всем её экспортом нефти и газа – хорошо если $530.

За 20 лет в Россию от экспорта поступило более $7 трлн. И несмотря на это разница в зарплате “на руки” между Россией и Китаем составляет $787-$530 = $257 в месяц. Т.е. зарплата в России на 32% ниже чем в Китае! Таким образом, россиянин в год зарабатывает “на руки” в среднем на $3000 меньше, чем китаец.

Вот эти 3000 долл. в год недополученной средней зарплаты уже вполне можно считать потерями. Но не только.

За 20+ лет Китай сумел построить современную диверсифицированную экономику, где высокотехнологичная отрасль вполне уже составляет конкуренцию американской. Где уже несколько университетов входят в Топ-30 мирового рейтинга. Где есть и ракеты, и Космос, и атомная бомба, и микроэлектроника (которой практически нет в России), и проч., и проч., и проч. А #Россия – как была нефтезависимой, так и осталась. Хотя на 7 трлн долл. экспортной выручки можно было бы построить три-четыре России! Правда, без геополитических амбиций…

Но теперь время уже упущено. Наверное – безнадежно.

Это ли не главная потеря России при путине