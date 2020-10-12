Загадочная связь между трагическим крушением авиалайнера и аномалиями в доме

12.10.2020, 7:45, Разное

В доме сестер-близнецов, который стоял всего в 300 метрах от аэропорта, начались странные явления, наблюдался полтергейст, блуждали пугающие тени, ощущался тошнотворный запах. По мнению исследователя, все это было связано с трагической авиакатастрофой.

Эта история была опубликована на сайте американского исследователя Лона Стриклера, но началась еще в 2013 году. Началось все с того, что он получил письмо из городка Су-Сити, штат Айова (США).

Автором письма была местная группа исследователей, которая изучала аномальные события в доме, где жили сестры-близнецы Эрлина и Сабрина, а также их дети. Основные жалобы жителей дома были таковы: Присутствие некой темной сущности, которая царапает людей в доме и издает шум, а еще сильно пахнет гниющей плотью. И эта сущность могла влиять на поведение одной из сестер.

Вот что рассказывала Сабрина:

"Моя сестра видела, как я пишу неизвестные слова и я сама даже не осознавала этого. Я также говорила на другом языке, моя зрачки становились полностью черными, а еще я говорила очень плохие вещи своим детям. Такие, которые я бы никогда не произнесла вслух сознательно.

Иногда в доме сам по себе включался телевизор или радио. Мы пытались найти логичное объяснение, но так и не смогли сделать это. Нечто стучало в стены, двери закрывались сами по себе, посуда тряслась.

У меня иногда появлялось ощущение, что я не могу двигаться, когда лежу. Словно меня нечто парализовало или удерживает. То же самое происходило и с моим сыном. Моя дочь испытывает спонтанное чувство страха, а еще видит странных женщин в кружевных платьях. Моя сестра тоже иногда ощущает, словно что-то нападает на нее и что она не нравится этому существу."

По словам Сабрины это началось еще тогда, когда они жили в предыдущем доме. Нечто силком стаскивало ее дочь с кровати на пол, а племянница Сабрины, которая тогда жила с ними, однажды внезапно ощутила как что-то прикасается к ней в районе половых органов. Это очень сильно напугало ее.

Дверцы шкафов открывались и закрывались сами по себе, а потом Эрлина стала очевидцем того, как из ящика сама собой выскочила чашка. Свет включался и выключался. Термостат сам собой менял температуру в доме.

В комнате сына Сабрины на людей нападала непонятное ощущение тяжести. В туалете что-то стучало. Однажды сильный стук в стенах раздался как раз в тот момент, когда в дом пришла местная группа исследователей аномальных явлений. Этот стук было невозможно объяснить деятельностью соседей за стеной, потому что они тоже рассказали, что слышали такой стук и тоже не знают, откуда он исходит.

Телевизоры тоже включались и выключались сами по себе. В попытке "очистить" дом от нечистой силы Эрлина развесила над всеми дверными проемами в доме христианские распятия, но однажды все они упали.

Потом в коридоре Эрлина ощутила настолько тошнотворный трупный запах, что выбежала из дома, а потому ее вырвало. Когда же она и Сабрина снова вернулись в дом, то в коридоре уже ничем неприятным не пахло.

К тому времени Сабрина и Эрлина жили в разных домах, но на одной улице, поэтому регулярно гостили друг у друга. Сабрина решила, что раз ее дом настолько одержим, то ей надо уехать в другое место и она с детьми переселилась в дом Эрлины.

К слову, в то же время мать близнецов, которая жила в доме с Сабриной, начала страдать от сильной болезни с признаками деменции, а когда ее отправили в больницу, там у нее обнаружили нечто похожее на посттравматическое стрессовое расстройство. То есть ее болезнь тоже могла быть вызвана странными событиями в доме.

Когда Сабрина переехала в дом Эрлины, она поначалу успокоилась, решив, что все страшное позади. Но потом аномалии стали происходить и в этом доме. В последующее время сюда и в дом Сабрины были вызваны одна за другой целых четыре группы местных исследователей аномальных явлений, а также священник, чтобы он "очистил" дома от "скверны". Но это практически не дало никакого эффекта.

Когда Лон Стриклер ознакомился с этими событиями, он связался с сестрами по Скайпу и расспросил их. Именно тогда он узнал, что совсем рядом с домами сестер находится местный аэропорт. Он прямо через дорогу от их домов, примерно в 300 метрах от них.

Стриклер ощутил "сильную духовную энергию", когда услышал про аэропорт и понял, что надо "копать" именно в этом направлении. И когда он полез в архивы, чтобы проверить, не происходило ли в аэропорту Су-Сити что-то плохое, то сразу же наткнулся на следующий случай:

19 июля 1989 году самолет DC-10 рейса 232 United Airlines совершил в аэропорту Су-Сити аварийную посадку после отказа двигателя. Из 296 человек на борту погибло 111 человек, 7 из которых были маленькими детьми.

Городок Су-Сити имеет население всего около 82 тысяч человек, поэтому для них данное событие было самым громким и самым трагическим за всю историю. И чем больше Стриклер читал об этом случае, тем больше он убеждался, что странная темная энергия, которая преследовала сестер и их детей, могла быть связана с этой трагедией.

В последующие несколько месяцев он помогал местной группе исследователей заниматься этим делом и провел еще несколько бесед с сестрами. Все это время Сабрина все еще показывала признаки "одержимости" и многое указывало на то, что именно она могла быть целью темной силы.

В комнате Сабрины установили ноутбук и включили там запись видео. За 10-минутный отрезок времени исследователи наблюдали как настольная лампа в комнате Сабрины два раза сама по себе гасла и зажигалась, а картина на стене переместилась на несколько дюймов в сторону.

К апрелю 2013 года, после трех месяцев работы группы и Стриклера, в доме все еще продолжалась аномальная активность. Она была и днем и ночью, а с аномальными явлениями сталкивались все жители этого дома. В коридоре видели тени, предметы пропадали со своих мест.

Когда сестры решил уехать отсюда в Арлингтон, Стриклер более подробно изучил дом и этот район. Он ощутил тут сильное чувство печали и ненависти, а также обнаружил, что другие местные жители стараются держаться в стороне от дома Сабрины. Потом обе сестры уехали в Небраску, а оттуда в другой город Айовы, где и живут до сих пор.

Стриклер считает, что негативная энергия преследовала сестер, потому что они были "духовно открыты", то есть привлекали к себе духовную энергию. Особенно Сабрина.

По теории Стриклера, после крушения самолета в этом районе разом появилось множество негативно настроенных блуждающих духов, которые не понимали, что они больше не являются частью человеческого тела. Но для длительного существования им была нужна энергия, а питаются такие сущности как правило человеческими эмоциями и жизненной силой.

Стриклер рассказал сестрам как защитить свой дом от проникновения таких сущностей, то есть как создать особый барьер. И после этого аномальная активность, которая преследовала сестер и в Арлингтоне, и в Небраске, стала снижаться. На данный момент у Сабрины все еще остается некоторая связь с темными сущностями, но она значительно ниже, чем была раньше.