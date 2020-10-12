Пустой гроб или жуткий случай на Хэллоуин

12.10.2020, 7:21, Разное

Эта история рассказывается как городская легенда или байка на тему Хэллоуина, но некоторые говорят, что в ней по большей части все правда.

Субботним вечером 31 октября 1981 года в 22:00 19-летняя студентка по имени Луиза зашла отдохнуть в местный паб "Кембридж", что неподалеку от площади Аберкромби в Ливерпуле (Великобритания).

Девушка купила сырные и луковые чипсы и полпинты пива, а потом присела за столик. За окном лил бесконечный осенний дождь. Паб был украшен в стиле Хэллоуина, а из музыкального автомата играла песенка про "Город призраков".

Накануне Луиза поссорилась со своей лучшей подругой Вики и ей было очень одиноко, поэтому она обрадовалась, когда в паб вошел 21-летний Пол Диксон, с которым Луиза ранее встречалась, но потом порвала.

Диксон работал мясником в магазине и пришел в паб со своим другом Саймоном. Они хотели встретиться тут с двумя своими новыми девушками, чтобы отметить Хэллоуин, но девушки не пришли и парни решили просто посидеть и попить пива.

Не успели они присесть в углу, как Пол заметил за соседним столиком Луизу, они начали беседовать, а потом в паб зашел другой приятель Пола со своей девушкой и тоже подсел к компании. Теперь их было пятеро и они отлично проводили время, болтая о разном, а потом разговор пошел о Хэллоуине и различных страшных историях.

В этот момент к компании присоединился еще один человек, это был чернокожий 18-летний парень по имени Монсеррат, который приехал с Карибских островов. Никто из знакомых Пола и Луизы ничего не знал о нем, кроме того, что он часто приходил в этот паб и рассказывал разные пугающие истории, выдаваемые за реальные случаи.

В этот раз Монсеррат рассказал трагическую историю о Кэнди Сью Вайзер – 16-летней девушке-подростке, с которой он якобы был знаком, когда несколько лет назад жил в США. В 1977 году Кэнди Сью впала в депрессию после того как ее бойфренд бросил ее, это было как раз накануне Хэллоуина.

В ночь на Хэллоуин девушка проводила время в своем доме, когда к ней в гости пришел Монсеррат. В какой-то момент она решила связаться с духами и попросить их о помощи. Она составила на столе свое имя из 13 букв игры "Эрудит" и вслух попросила духов прийти и дать ей совет, что ей следует делать в такой ситуации.

По словам Монсеррата, внезапно буквы начали сами собой двигаться и перемешиваться и из них было составлена фраза "Ответ: самоубийство". Через несколько дней Кэнди Стью повесилась.

Эта история была жуткой, но Пол высмеял Монсеррата и сказал, что все это просто выдумка. Вся компания стала громко спорить и потом даже барменша присоединилась к их спору и сказала, что если подобрать нужные слова, то потом просто переставь пару букв и получится "страшное послание". То есть все это может быть подделкой.

Монсеррат разозлился, что ему не верят и решил рассказать еще одну страшную историю:

"В одном старом пустом доме неподалеку отсюда стоит пустой гроб. Если зайти в дом в ночь Хэллоуина и посмотреть в гроб, то вы увидите там тело человека, который вскоре умрет. Честное слово!", – заверил он.

Но Пол уже был настроен очень скептично и заявил, что ему надоело слышать глупые выдумки. Он хлопнул рукой по столу и сказал: "Держу пари, что ты лжец! А если не так, то давай, покажи мне этот гроб. Покажи мне его прямо сейчас!".

Монсеррат сказал, что он готов поспорить и после этого повел компанию из Пола, Луизы, Саймона и другой парочки из паба на улицу Токстет, а вскоре привел их на какую-то уединенную и плохо освещенную улочку. Там стоял заброшенный дом с заколоченным окнами и дверью, но в который можно было попасть через окно подвала.

Все шестеро один за другим спустились в подвал и потом поднялись по скрипучей лестнице на чердак. И да, там они в самом деле увидели пустой деревянный гроб, прислоненный к стене.

Монсеррат велел всем присесть, а Пол тем временем собрал с пола старые газеты, скрутил в плотную трубку и поджег, чтобы было лучше видно. Далее Монсеррат встал у гроб и три раза произнес вслух фразу "Духи Хэллоуина, покажите нам того, что вскоре умрет!".

В этот момент Луна вышла из-за дождевой тучи и осветила помещение голубоватым светом через чердачное окно. Шесть пар глаз смотрели на залитый лунным светом пустой гроб в течении нескольких минут, но ничего не происходило. Пол уже был готов заявить, что Монсеррат проиграл пари, но далее случилось следующее.

Факел из газет догорел и дым от него устремился в пустой гроб и тут в гробу стал образовываться из дыма объект, похожий на человека. Вскоре всем было видно, что это девушка и тогда Луиза громко ахнула: в лице девушки она узнала свою подругу Вики.

Луиза закричала и побежала с чердака прочь, а за нею все остальные. Луиза тут же помчалась к дому Вики и рассказала ей обо всем, рассказала, что они увидели ее образ в гробу. Но Вики практически тут же захлопнула дверь перед ее лицом, заявив. что не желает выслушивать разные глупости.

Через неделю Вики погибла в автокатастрофе.