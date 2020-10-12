Алиев: В июле мы могли спокойно перейти границу с Арменией и захватить обширные территории. Но мы этого не сделали

12.10.2020, 7:15, Новости дня

В июле Азербайджан мог захватить часть Армении, с которой сейчас воюет из-за Нагорного Карабаха.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил российскому телеканалу РБК в интервью, стенограмму которого сайт президента разместил 10 октября.

Глава государства объяснил, что летом жители Азербайджана были недовольны провокациями со стороны Армении и просили дать им оружие.

– Июль. Неспровоцированная атака по военным позициям, и в первые же часы мы потеряли четырех военнослужащих, а потом еще гражданское лицо. …В июле общество Азербайджана требовало продолжения. …В июле главный лозунг на митинге был: “Верховный главнокомандующий, дай нам оружие!”. Вот, что говорили люди. В июле мы могли спокойно перейти государственную границу с Арменией и захватить обширные территории Армянской республики. Но мы этого не сделали, – сказал Алиев.

По его словам, в захвате территорий Армении “не было никаких сложностей”.

– Мы это показали сейчас, когда мы взломали глубоко эшелонированную за 30 лет оборону [в Нагорном Карабахе], там рельеф – уже оборона. Мы снизу вверх, мы взламывали эти бетонные плиты, нам приходилось невероятных усилий азербайджанской армии, героизма наших солдат и офицеров. Что нас стоило пройти оттуда до любой точки Армении? Но я это остановил, я сказал, что нет мы на это не пойдем, мы не они. Мы не будем заходить на международно-признанную территорию Армении и мы дошли до границы, выгнали оккупантов, которые проникли туда, и остановились, – подчеркнул президент Азербайджана.

Напомним, в 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.