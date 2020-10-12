Боевики 11 октября четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС
12.10.2020, 7:15, Новости дня
Вооруженные формирования России 11 октября четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, с начала текущих суток – еще раз, сообщил в Facebook штаб операции Объединенных сил.
По данным штаба, 11 октября вблизи Марьинки Донецкой области оккупанты вели огонь из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Майорского и Зайцево Донецкой области – из стрелкового оружия, в районе Ломакино – из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета. Сегодня боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки Донецкой области – из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.
“Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет. На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина”, – добавили в штабе.
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 12 жовтня 2020 року
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 12 жовтня 2020 рокуСлава Україні!У районі проведення операції ситуація залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Належно виконуючи поставлені завдання, наші воїни дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року.Упродовж минулої доби, 11 жовтня, у районах відповідальності наших підрозділів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу населеного пункту Мар’їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого – зі стрілецької зброї. Окрім того, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакине.Від початку поточної доби, 12 жовтня, противник здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі Авдіївки.Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.На інших ділянках по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.Слава Україні!
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 11. Oktoober 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.
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