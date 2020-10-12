 

Трампа предложили не допускать к ядерной кнопке

12.10.2020, 7:08, Новости дня

Препараты, которые президенту США Дональду Трампу назначили из-за коронавируса, способны отразиться на его психическом состоянии, заявили СМИ.

Газета The New York Times приводит мнение экспертов, которые обратили внимание на то, что склонность Трампа к непредсказуемым поступкам и заявлениям усугубилась после заражения. Один представитель команды врачей главы государства Брайан Гарибальди сообщал, что, помимо курса лечения противовирусным препаратом «Ремдесивир», американский лидер принимал дексаметазон – стероид, который может вызывать у человека чувство эйфории, внезапные приливы энергии и даже ощущение неуязвимости. Их признаки газета усмотрела в том, что президент, несмотря на свое состояние, активно пользовался Twitter и давал по два-три интервью в сутки, передает ТАСС.

Издание акцентирует внимание на том, что в отчетах лечащего врача президента Шона Конли не было подробной информации о нюансах состояния Трампа и обо всех препаратах, которые ему давали. «История попыток напустить тумана в отношении состояния президентов стара как мир», – приводит издание мнение профессора Массачусетского технологического института Випина Наранга.

«Проблема заключается в том, что декс (дексаметазон) способен превратить человека в параноика или одержимого. Мы не знаем, сколько этого препарата ему дали. Если он посреди ночи отдаст приказ, а его никто не остановит, все будет зависеть от готовности его военного помощника не передать приказ по назначению и от готовности конкретного дежурного в центре военного командования не принять приказ к исполнению», – подытожил эксперт.

Его мнение разделил Ханс Кристенсен, директор проекта информированности о ядерных вооружениях в частном объединении – Федерации американских ученых в Вашингтоне. «Ядерной кнопки не должен касаться палец президента, принимающего лекарства», – отметил Кристенсен. Издание обратилось с запросом в федеральное правительство США. Его представители отказались говорить, приняты ли особые меры предосторожности на случай описанного выше сценария.

Напомним, в начале октября глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса, а в субботу ночью госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.

В окружении Трампа коронавирус выявили сразу у нескольких человек. Так, заболел личный помощник президента США Ник Луна, сопровождавший американского лидера в большинстве поездок. Кроме того, коронавирусом заразились глава предвыборного штаба Трампа Уильям Степин, бывшая советница главы Белого дома Келлиэнн Конуэй, а также несколько сенаторов из Республиканской партии. Очередные всеобщие выборы в США намечены на 3 ноября.



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