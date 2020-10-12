После реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко два года провела в тюрьме

12.10.2020, 7:00, Разное

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Дашко два года провела в тюрьме за мошенничество. Звезда реалити-шоу не любит вспоминать об этом эпизоде, но все же решила рассказать о том сложном периоде.

Сейчас в жизни 36-летней Анастасии Дашко складывается все лучшим образом, поэтому она старается не ворошить прошлое, добавляя, что вся информация о ее тюремном заключении есть в Сети. В 2008 году она покинула проект «Дом-2», чтобы открыть собственный бизнес, однако дела с ним пошли не в лучшую сторону.

Так, Анастасия Дашко решила торговать строительными материалами. Заказчики делали предоплату, но купленный товар не получали. В 2013 году суд расценил это как мошенничество. В результате экс-участница «Дом-2» попала в колонию общего режима, откуда по УДО ее выпустили через два года. Сейчас она замужем и воспитывает двух детей. Теперь она занимается транспортным бизнесом, в этом ей помогает супруг.