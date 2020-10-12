Викторию Тарасову из «Глухаря» преследует необычный телефонный маньяк

12.10.2020, 7:00, Разное

Российская актриса из сериала «Глухарь» Виктория Тарасова призналась, что ее преследует телефонный маньяк нетрадиционной сексуальной ориентации. В течение двух месяцев он оскорбляет ее и не дает никакого покоя.

Ранее актриса никогда не сталкивалась с такими личностями, лишь слышала об истории, когда муж коллеги опубликовал ее телефонный номер на «сайте для взрослых». После этого она начала получать звонки от мужчин, предлагавших секс за деньги. Викторию Тарасову в свою очередь мучает телефонный маньяк, который женщинами не интересуется, поскольку относится к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.

Виктория Тарасова смотрела фотографию телефонного маньяка в профиле в WhatsApp. Если там опубликовано его фото, а не другого человека, то выглядит он как «худой, усатый мужик». После двух месяцев беспокойства актриса решила сменить номер телефона. Старый она включает, чтобы не пропустить рабочие звонки, но при его включении на артистку сразу сыпется поток оскорблений от «телефонного маньяка».