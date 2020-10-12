Выстрелы «по заданию» России

12.10.2020, 6:50, Разное

В Берлине начался суд над обвиняемым в громком заказном убийстве.

В Берлине в среду, 7 октября 2020 года, начался судебный процесс над гражданином России, обвиняемым в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Преступление произошло в столице Германии в 2019 году и стало причиной обострения германо-российских отношений.

Процесс проходит в Высшем земельном суде Берлина. Как сообщил корреспондент Deutsche Welle, в первый день заседание длилось чуть менее часа: прокурор зачитал текст обвинения.

Хотя у 55-летнего обвиняемого документы оформлены на имя Вадима Соколова, у следствия есть основания полагать, что это не настоящая его фамилия. Судья указал, что так как у властей Германии все-таки нет достоверных данных о настоящем имени главного фигуранта, в ходе процесса к нему будут обращаться «господин подозреваемый».

Процесс проходит при соблюдении жестких мер безопасности, а обвиняемого содержат в изоляторе, местоположение которого держится в секрете, отмечает Deutsche Welle.

Россиянина обвиняют в убийстве бывшего чеченского полевого командира, 40-летнего Зелимхана Хангошвили (другое имя — Торнике Кавтарашвили), гражданина Грузии, который пытался получить в Германии статус беженца.

Убийство произошло в парке «Малый Тиргартен» в центре Берлина 23 августа 2019 года.

По данным федерального прокурора Рональда Георга, обвиняемый получил задание «ликвидировать жертву» от властей Российской Федерации.

Убийство совершено «коварным способом, из корыстных или других низменных побуждений», отметил прокурор, указав также, что обвиняемый использовал поддельный паспорт для получения визы и въезда на территорию Германии.

Убийство произошло в дневное время, при свидетелях.

Хангошвили был убит выстрелами сзади. Обвиняемый подъехал к жертве на велосипеде и трижды выстрелил из пистолета Glock.

Во время попытки сбежать предполагаемый преступник был задержан.

Сам он, как сообщает «Кавказский Узел», на суде воспользовался правом хранить молчание. Он заявлял, что его зовут Вадим Соколов, и он является работником строительной сферы из Брянска.

Ранее СМИ сообщали, что его настоящее имя, вероятно, Вадим Николаевич Красиков. В РФ он был в розыске по двум делам о заказных убийствах, но в 2015 году его исключили из базы розыска Интерпола и выдали ему российский паспорт на имя Вадима Соколова. Перед отправкой в Германию, по данным немецких СМИ, Красиков проходил подготовку на базе ФСБ.

Журнал Spiegel и сайт Bellingcat также сообщали о том, что правоохранительные органы Германии подозревают еще одного гражданина РФ — Романа Д., который занимался подготовкой этой «спецоперации» и уехал за несколько дней до убийства. The Insider выяснил, что его настоящее имя — Роман Демьянченко (паспорт на имя Романа Давыдова), в прошлом он был сотрудником ФСБ, оперативником подразделения «Вымпел».

Это убийство, совершенное на немецкой территории, привело к обострению отношений между официальным Берлином и Москвой.

В частности, в декабре 2019 года Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из-за отказа Москвы сотрудничать в расследовании. РФ в ответ выслала двух немецких дипломатов.

В июне нынешнего года канцлер Ангела Меркель заявила о том, что Германия сохраняет за собой право на введение против РФ санкций из-за этого преступления. Но «мы должны сначала дождаться, каким будет результат судебного разбирательства», отметила Меркель.

Накануне этого заявления Федеральная прокуратура Германии официально обвинила Россию в организации заказного убийства Зелимхана Хангошвили.

Кремль отрицает причастность РФ к этому делу.

Владимир Путин называл Зелимхана Хангошвили одним из организаторов взрывов в метро Москвы и заявлял, что РФ неоднократно направляла Германии запросы на его экстрадицию. Глава МИД ФРГ Хайко Маас утверждал, что таких запросов Германия не получала.

Радио Deutsche Welle особо отметило, что нынешний судебный процесс в Берлине начался в день рождения Владимира Путина.

Планируется, что процесс продлится до 27 января 2021 года.