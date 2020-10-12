В Роспотребнадзоре назвали вероятный срок выхода на плато по COVID-19

12.10.2020, 6:48, Новости дня

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, когда в РФ можно ожидать выхода на плато по заболеваемости COVID-19.

Она не исключила, что «это произойдет в течение следующих 10–20 дней». Как отметила Пшеничная «многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября – начале октября». По ее словам, жители РФ стали более дисциплинированы в профилактике коронавируса, часть сотрудников перевели на дистанционный режим работы, для школьников ввели дополнительные каникулы. Пшеничная отметила, что результаты будут заметны не сразу, так как у COVID-19 длительный инкубационный период, нужно как минимум 1,5 инкубационных периода, чтобы выйти на плато, передает ТАСС.

Число случаев COVID-19, выявляемых в РФ за сутки, предположительно, не превысит 17-18 тысяч, сообщила она, добавив, что «какие-либо точные прогнозы делать крайне сложно». По ее словам, в статистику заболеваемости может вмешаться резкое похолодание. Пшеничная также отметила, что и «расширение объемов тестирования вносит свой вклад в статистику ежедневно выявляемых случаев», но «рост обусловлен выявлением больных с клиническими проявлениями заболевания, на долю бессимптомных носителей в стране приходится около 26% всех выявленных случаев».