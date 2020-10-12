Эксперт пояснила, почему никто не может догнать TikTok
12.10.2020, 6:45, Новости дня
Все попытки догнать и перегнать TikTok не увенчались успехом. Этому есть объяснение, утверждает специалист по рекламе агентства E-Promo Кристина Кучинова.
Причина вовсе не в том, что мегапопулярный сервис сделал ставку на короткие видеоролики, говорит эксперт. Это уже давно не новая идея. Однако такие крупные компании, как Google и Facebook, которые решили найти свои заменители для TikTok и перехватить его аудиторию, похоже, не учли этого факта.
Дело в том, что китайский сервис сумел достучаться до поколения Z и завоевать сердца тех, кто родился в эпоху Интернета. Именно поэтому количество тиктокеров ежемесячно увеличивается на полмиллиона человек. Для того чтобы обойти TikTok, мало делать так же, как он. Нужно предложить пользователям по-настоящему новую захватывающую идею.
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