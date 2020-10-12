Илон Маск построит ракету для полетов в любую точку мира

12.10.2020, 6:45, Новости дня

Идея построить суборбитальное транспортное средство, на котором можно долететь в любую точку мира всего за час, уже не нова. Однако до сих пор только Илон Маск пообещал воплотить ее в жизнь.

Аналоги давно существуют в армиях ядерных держав, и называются они межконтинентальными баллистическими ракетами. В данном случае техника также будет использоваться, в первую очередь, в военных целях. Но это уже не оружие, а транспорт, который не только взлетает и направляется к цели, но и безопасно приземляется, доставляя в нужное место людей и грузы.

По предварительным данным, скорость такой ракеты будет достигать 12 тысяч километров в час, а грузоподъемность – 80 тонн. Компания SpaceX уже подписала первоначальный договор с военным ведомством. Как стало известно, сейчас проводится финансовая оценка проекта.