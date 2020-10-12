Свергнутый Бакиев сравнил протесты в Киргизии и Белоруссии

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12.10.2020, 6:08, Новости дня

Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев рассказал, чем протесты в Киргизии, по его мнению, отличаются от ситуации в Белоруссии.

Как сообщил Бакиев, «внешне» может показаться, что «это одно и то же», но «протесты в Беларуси и Бишкеке имеют разную природу». Бакиев полагает, что в Белоруссии «играет решающую роль внешний фактор», так как «внешним силам нужно было сменить действующую власть». Внешнее вмешательство он считает «главной причиной», подчеркивая, что «никаких экономических предпосылок нет, как и межнациональных».

В Киргизии же, по его словам, «экономика и так слабая, плюс еще коронавирус». Он заявил, что «деньги были, и время было подготовиться», но руководство страны «ничего не сделало», что и «послужило причиной» для беспорядков, передает ТАСС со ссылкой на «Беларусь-1».

Напомним, Бакиев занимал пост президента Киргизии в 2005–2010 годах. Он отстранен от власти в результате событий 7 апреля 2010 года. В столкновениях военных и оппозиционеров тогда погибли почти 80 человек, Бакиев бежал из страны, где приговорен к 25 годам лишения свободы. Сейчас он находится в Белоруссии.



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