В детских садах Германии не хватает 342 тыс. мест для детей младше трёх лет

12.10.2020, 6:05, Новости дня

Каждому седьмому ребёнку младше трёх лет не хватает места в детских садах Германии, пишет немецкий телеканал N-TV. Нехватка, на сегодняшний день составляющая около 342 тыс. мест, наблюдается с 2015 года, и с тех пор дефицит в этой сфере только увеличивался. Министерство по делам семьи занимается этой проблемой, но спрос на места в детских садах растёт быстрее, чем они успевают появляться.



Reuters

По данным последнего исследования, детям младше трёх лет в Германии не хватает мест в детских садах, причём тенденция к росту дефицита наблюдается с 2015 года, пишет немецкий телеканал N-TV.

Несмотря на миллиардные инвестиции в развитие детских садов в Германии, по подсчётам Института немецкой экономики, потребность в детских садах для детей младше трёх лет продолжает расти. На 1 марта 2020 года в стране не хватало 342 тыс. мест в пользующихся официальной поддержкой детсадах и в дневных детских группах для детей младше трёх лет.

Таким образом, нехватка мест с 2015 года увеличилась более чем на 127 тыс., подчёркивает немецкий телеканал. Если рассматривать ситуацию для всех детей этой возрастной группы, по состоянию на 1 марта текущего года для каждого седьмого — а это 14,4% детей — не нашлось места в детском саду. В 2015 году этот показатель составлял 10,2%.

По данным исследования Института немецкой экономики, в разных регионах Германии ситуация в этой сфере развивается неоднородно. Хуже всего дело обстоит в Заарланде, где мест не хватает 19,8% детей младше трёх лет. Второе месте в этом анти-рейтинге занимает Бремен с 19,1% и Северный Рейн-Вестфалия с 18,9%.

Министерство по делам семьи сообщает, что с 2015 года в детских садах Германии прибавилось 135 тыс. мест для детей младшего возраста. Однако мест по-прежнему не хватает, а потребность в их количестве возросла с 2015 года к настоящему времени, признала официальный представитель министерства.

Причина в том, что и запросы, поступающие со стороны родителей, растут с течением времени. «Всё больше родителей хотят как можно раньше получить место в детском саду для своего ребёнка», — отмечают в Министерстве по делам семьи.

В то же время, за последние годы повысилось и число детей на долю населения, поэтому даже для того, чтобы поддерживать имеющийся уровень соотношения спроса и реально имеющихся мест, необходимо постоянно проводить расширение детских садов, заключает немецкий телеканал N-TV.