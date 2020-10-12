Британский журналист рассказал, как американские военные отравляют Тихий океан

12.10.2020, 6:05, Новости дня

На следующей неделе в свет выходит новая книга Poisoning the Pacific («Отравление Тихого океана») британского журналиста Джона Митчелла. Его исследование, в основе которого тысячи документов и свидетельства очевидцев, показывает, что американская армия в течение многих лет загрязняла экосистему региона токсичными веществами, подвергая опасности не только коренное население, но и собственных солдат, пишет The Guardian.

В 1968 году Лерой Фостер служил старшим сержантом на базе ВВС США Андерсон на Гуаме. На следующий день после того, как он прибыл на остров, ему приказали смешать «дизельное топливо с агентом «оранж», а затем распылить его по всей базе, чтобы остановить разрастание джунглей».

Вскоре после этого у военного возникли серьёзные проблемы с кожей. В конце концов, у него была обнаружена болезнь Паркинсона и ишемия. Позже его дочь в подростковом возрасте заболела раком. Его внук родился с 12 пальцами на руках и ногах, а также с шумами в сердце. Фостер скончался в 2018 году.

В понедельник в свет выходит новая книга Poisoning the Pacific («Отравление Тихого океана»). Она рассказывает о том, как американская армия в течение многих лет загрязняла земли коренных народов региона, а также сам океан, подвергая опасности его экосистемы, пишет The Guardian.

Написанная британским журналистом Джоном Митчеллом книга Poisoning the Pacific основывается на более чем 12 тыс. страницах документов, полученных им в соответствии с Законом США о свободе информации (FOIA). Кроме того, в ней приводятся интервью с местными жителями, ветеранами вооруженных сил и исследователями.

В книге утверждается, что на протяжении десятилетий США небрежно относились к своим территориям в Тихом океане. Они позволяли своим вооружённым силам нарушать права коренных народов, захватывать земли и наносить ущерб хрупким экосистемам.

Наряду со случаем Фостера — после многолетней тяжбы лётчику удалось получить компенсацию за отравление на острове — в книге Митчелла подробно описываются военные операции США, в результате которых Тихий океан был загрязнен токсичными субстанциями. В том числе радиоактивными отходами, нервнопаралитическими веществами и содержащим диоксион агентом «оранж».

«Власти США неоднократно пытались скрыть загрязнения, прибегая к откровенной лжи, дезинформации и нападениям на репортёров, — заявил Митчелл в интервью The Guardian. — Я лично испытал это давление».

В книге Митчелла говорится о нескольких попытках Госдепартамента и Министерства обороны США помешать его работе. Один файл FOIA показал, что журналист находился под наблюдением отдела уголовных расследований морской пехоты. Документ включал его фотографию, биографию и отчёт о лекции, которую он прочитал на Окинаве о военном заражении.

По словам журналиста, коллеги предостерегали его от ведения расследования. Но он продолжал искать доказательства, видя реальное влияние, которое его исследование оказало на ветеранов, подвергшихся воздействию агента «оранж» на Окинаве.

«Мои репортажи помогли этим больным мужчинам и женщинам получить компенсацию от правительства США. Журналистские расследования — это, в конечном счёте, работа, которая должна помогать людям, страдающим от жестокого обращения, добиться справедливости, которой они заслуживают», — считает Митчелл.

Согласно его книге, на острове Рунит, который входит в состав государства Маршалловы острова, находится купол — массивный бетонный могильник, где США хранят более 70 тыс. кубометров радиоактивных отходов, включая плутоний-239, оставшийся от послевоенных атомных испытаний. Сюда также был доставлен и сброшен облученный грунт из Невады.

Министерство энергетики США признаёт утечку радиоактивных материалов из этого хранилища в море, но утверждает, что она не представляет опасности. Сменявшие друг друга администрации заявляли, что забота о куполе лежит на плечах властей Маршалловых островов, и подчёркивали, что Вашингтон выплатил пострадавшим общинам более $600 миллионов на переселение, реабилитацию и медицинские расходы, связанные с радиацией.

В книге сообщается, что «армия США выбросила 29 миллионов килограммов иприта и нервно-паралитических агентов и 454 тонны радиоактивных отходов» в Тихий океан. Кроме того, документы подтверждают утечку в атмосферу зарина во время его уничтожения на атолле Джонстон неподалёку от Гавайев.

После Второй мировой войны примерно пять тысяч баррелей гербицида агент «пёрпл» — предшественника агента «оранж» — были перевезены и хранились на Гуаме. Министерство обороны США постоянно заявляло, что эти вещества никогда не использовались на острове. Но военнослужащие, находившиеся там в то время, утверждали, что они распыляли и сбрасывали отходы, включая поврежденные бочки с гербицидами.

Исследователи, в том числе Департамент общественного здравоохранения и социальных служб Гуама, сообщили в 2015 году, что в деревнях, где предположительно применяли гербициды, фиксировался рост случаев детской смертности от врождённых дефектов.

В 2017 году, расследуя заявления об использовании гербицидов на Гуаме, правительство США пришло к противоречивым выводам. Министерство обороны сообщило, что тестирование почвы не подтвердило содержание вредных веществ, но доклад Агентства по охране окружающей среды свидетельствовал об обратном.

Ситуация на Гуаме совпадала с тем, что происходило с местными жителями и американскими солдатами на японской Окинаве, где десятки лет находилась военная база США. Именно здесь Митчелл начал своё расследование, поясняет издание.

В 2005 году США заключили с Японией соглашение о переброске тысяч американских морских пехотинцев с Окинавы на Гуам. Местные жители постоянно выступали против американского военного присутствия на острове, ссылаясь на нанесение вреда их здоровью и окружающей среде, напоминает The Guardian.

В последние годы удалось добиться определённого, пусть и ограниченного прогресса. Сенаторы Гуама поддержали законопроекты о включении этой территории в список мест, где использовался агент «оранж». В марте 2019-го была одобрена компенсация для 52 тыс. ветеранов, подвергшихся воздействию гербицидов на трех тихоокеанских территориях США — Гуаме, Американском Самоа и атолле Джонстон.

Но, как подчёркивает Митчелл, даже в 2020 году голоса коренных народов продолжают оставаться неуслышанными. В июле при военных раскопках на Гуаме были обнаружены десятки мест, содержащих человеческие останки и культурные артефакты. Местные племена пришли в ужас от этих находок.

Все эти опасения подпитывают движение за демилитаризацию Тихого океана. Но они не помешали новейшей базе морской пехоты США — первой новой базе почти за 70 лет — официально открыть свои двери в начале этого месяца, обращает внимание The Guardian.