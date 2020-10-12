Мнение: Когда «красные» бьют…
12.10.2020, 5:40, Разное
10 лет назад… Продолжение. Начало здесь
18 сентября 2010 года (суббота)
У Саши Рузанова разбита челюсть.
-Кто это тебя?
-Татарин.
«Татарин» – это Рустам Шарафутдинов, «красный». Помогает администрации «поддерживать порядок и воспитывать арестантов».
-Что собираешься делать?
-Не знаю. Мне бы к врачу…
-Пиши заявление о медпомощи.
-А на Татарина надо писать?
-Решай сам. Но безнаказанно оставлять мордобой не стоит.
Вскоре «история» стала известна руководству. Прибежали опера. Итогом разбирательства стали две расписки.
Рузанова и Татарина. О том, что они не имеют претензий друг к другу.
22 сентября 2010 года (среда)
Свозили в Менделеевск. Удалил зуб. Это был «зуб мудрости».
23 сентября 2010 года (четверг)
300-ый «день сурка».
30 сентября2010 года (четверг)
Приезжал Рустик из Гильдии предпринимателей. Рассказал казанские новости.
1 октября 2010 года (пятница)
В ночь с 30 сентября на 1 октября в барак нагрянули офицеры нижнекамского управления ФСИН. Изъяли пять телефонов, которые заряжались прямо под кроватями арестантов. Все телефоны оказались телефонами «красных». Уже утром аппараты были возвращены владельцам.
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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