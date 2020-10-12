Мнение: Когда «красные» бьют…

12.10.2020, 5:40, Разное

10 лет назад… Продолжение. Начало здесь

18 сентября 2010 года (суббота)

У Саши Рузанова разбита челюсть.

-Кто это тебя?

-Татарин.

«Татарин» – это Рустам Шарафутдинов, «красный». Помогает администрации «поддерживать порядок и воспитывать арестантов».

-Что собираешься делать?

-Не знаю. Мне бы к врачу…

-Пиши заявление о медпомощи.

-А на Татарина надо писать?

-Решай сам. Но безнаказанно оставлять мордобой не стоит.

Вскоре «история» стала известна руководству. Прибежали опера. Итогом разбирательства стали две расписки.

Рузанова и Татарина. О том, что они не имеют претензий друг к другу.

22 сентября 2010 года (среда)

Свозили в Менделеевск. Удалил зуб. Это был «зуб мудрости».

23 сентября 2010 года (четверг)

300-ый «день сурка».

30 сентября2010 года (четверг)

Приезжал Рустик из Гильдии предпринимателей. Рассказал казанские новости.

1 октября 2010 года (пятница)

В ночь с 30 сентября на 1 октября в барак нагрянули офицеры нижнекамского управления ФСИН. Изъяли пять телефонов, которые заряжались прямо под кроватями арестантов. Все телефоны оказались телефонами «красных». Уже утром аппараты были возвращены владельцам.

Фотография отсюда