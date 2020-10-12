 

День в тишине

12.10.2020, 5:05, Разное

В Москве открылся интерактивный музей — путешествие в страну глухих.

В последние годы в РФ стали больше говорить о проблемах людей с инвалидностью — это хорошо. Говорят мало и по-прежнему не обо всех — это плохо, но есть и радостные новости.

Фото: Музей «В тишине»

В сентябре в Москве открылся социальный проект «День в тишине» — место, где посетителям в форме квеста объясняют, как живут и ощущают мир глухие и слабослышащие люди.

Мы часто встречаем их в транспорте, кафе и на улицах — глухих легко заметить в толпе по активной жестикуляции, но мы почти ничего не знаем про этот мир — нас разделяет целая пропасть.

Как глухие узнают о приходе гостей или что в соседней комнате плачет ребенок? Как чувствуют музыку и другие звуки? Чтобы ответить на эти вопросы, и был создан «День в тишине».

Фото: Надежда Калинина / «Новая»

«День в тишине» — это интерактивное пространство, в котором гостям на время придется отказаться от звуков и устной речи.

Фото: Надежда Калинина / «Новая»

Посетителям выдают шумоподавляющие наушники, просят отключить звук телефонов и предупреждают, что общаться друг с другом разрешено только жестами. В процессе экскурсии гостей обучают простым словам и выражениям на жестовом языке и дают несколько заданий — поначалу они кажутся простыми, но, лишившись голоса и слуха, мы становимся беспомощны и чувствуем себя как иностранцы, которых никто не понимает.

Как признается основательница «Дня в тишине» Мария Айзина, идею ей подал прошлый опыт работы в музее, рассказывающем школьникам о законах физики. Когда к ним должна была приехать группа глухих детей, это взволновало всех — от экскурсоводов до администратора: как общаться и рассказывать об экспонатах, не зная языка? Тут-то и стало понятно, что нужен музей, который объединил бы оба мира.

Все экскурсоводы в музее — глухие или слабослышащие.

Дана. Фото: Надежда Калинина / «Новая»

Дане 25 лет, слух она стала терять в девять месяцев, но, благодаря усилиям мамы, отлично читает по губам и прекрасно говорит. Для нее, как и для других сотрудников, это не только шанс пообщаться со слышащими «на равных», но и получить работу в стране, где для глухих существует крайне ограниченный выбор профессий. Чаще всего это работа на производствах, на кассах супермаркетов либо в такси, где мало возможностей для творческой реализации или карьерного роста.

«День в тишине» не конечная цель проекта. Организаторы планируют провести в конце октября тематическую вечеринку в честь Хеллоуина, а в будущем открыть курсы русского жестового языка для всех желающих.

А как иначе объяснить нам, людям из мира звуков, что глухие не страшные? Они читают те же книги, сидят в интернете, учатся, красят волосы, любят вкусную еду и бывают не прочь поболтать.

Надежда Калинина
выпускающий редактор

Источник: Новая газета



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