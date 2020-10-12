В Новосибирске создан опытный образец установки для выращивания полупроводников в космосе

12.10.2020, 4:40, Новости дня

Уникальное устройство, при помощи которого можно будет выращивать на космической орбите редкие полупроводниковые материалы, создали ученые из новосибирского Института физики полупроводников.

Проект осуществляется совместно с корпорацией «Энергия» занимающейся разработками в ракетно-космической отрасли.

По плану, установку запустят на МКС. По словам ученых, процесс синтеза полупроводников будет происходить автоматически. Задача космонавтов сводится лишь к тому, чтобы загрузить аппарат сырьем, а затем, когда работа будет завершена, вынуть готовый продукт и отправить его на Землю с ближайшим грузовым кораблем. В первую очередь, исследователей интересуют материалы, полученные из арсенида галлия.