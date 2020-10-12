Ученые утверждают, что в космосе существуют гигантские «фабрики жизни»

12.10.2020, 4:40, Новости дня

Ученых, занятых поиском внеземной жизни заинтересовали массивные звезды. Напомним, что таковыми считаются небесные светила, минимум в десять раз больше нашего Солнца.

По словам исследователей космоса, такие звезды образуются при «схлопывании» космических облаков. Самое интересное – это химический состав, который очень близок к сложным элементам, утверждают специалисты.

Разумеется, вокруг этих звезд образуется множество планет, которые движутся по орбитам на разном расстоянии от своих звезд. Иначе говоря, шанс найти нечто подобное на Землю там выше. И не исключено, что в таких системах развивается органика, которая и становится основной для внеземной жизни. Обнаружить эти «фабрики жизни» и пытаются исследователи космического пространства.