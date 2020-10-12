 

Ученые утверждают, что в космосе существуют гигантские «фабрики жизни»

12.10.2020, 4:40, Новости дня

Ученых, занятых поиском внеземной жизни заинтересовали массивные звезды. Напомним, что таковыми считаются небесные светила, минимум в десять раз больше нашего Солнца.

По словам исследователей космоса, такие звезды образуются при «схлопывании» космических облаков. Самое интересное – это химический состав, который очень близок к сложным элементам, утверждают специалисты.

Разумеется, вокруг этих звезд образуется множество планет, которые движутся по орбитам на разном расстоянии от своих звезд. Иначе говоря, шанс найти нечто подобное на Землю там выше. И не исключено, что в таких системах развивается органика, которая и становится основной для внеземной жизни. Обнаружить эти «фабрики жизни» и пытаются исследователи космического пространства.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Трамп назвал Болтона маньяком

29.06 / Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

30.09 / Бывшая девушка историка Соколова рассказала в суде о пытках

08.07 / США намерены закрыть Китаю доступ к персональным данным американцев

02.10 / Автомобильный мост обрушился на юге Франции

01.08 / В TikTok ответили Трампу на слова о запрете приложения

12.08 / Белорусский ОМОН избил жителей поселка, которые несли обращение местным властям

25.06 / Калининградская “Золушка” хочет принять участие в следующем Параде Победы

06.07 / Бацман: Путин закрепляет в конституции статус Крыма таким образом, чтобы следующему президенту России было еще сложнее вернуть его Украине

01.08 / Число умерших от коронавируса в России превысило 14 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска