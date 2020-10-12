Советы по сохранению молодости от Павла Дурова – Личное мнение

12.10.2020, 4:20, Разное

Чувствуешь запах? Это людские комплексы, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так. Я люблю запах людских комплексов поутру.



Фото: Соцсети

К чему это я? Ах, да: в свой день рождения Павел Дуров разродился постом о том, что помогает ему выглядеть моложе своих 36 лет.

Нет, я ничего не перепутала: это сделал именно Павел Дуров (создатель Вконтакте и Telegram, капитал — 3,4 миллиарда долларов США).

Советы от Дурова следующие: не бухать, не нервничать, не переедать, тренироваться, много спать, не жрать красное мясо и жить одному.

Твою ж мать! Долларовый миллиардер, креативщик, все двери мира перед ним открыты, а он дрищет откровениями, как в 36 лет выглядеть моложе 36-летнего мужчины, жившего в середине прошлого века.

Дуров, с тобой что — «викабоня» головного мозга приключилась?

Неужели твои комплексы настолько непобедимы, что, даже взгромоздившись на вершину пищевой цепочки, ты обеспокоен состоянием своей морды настолько, что посчитал нужным заявить всему миру, что выглядишь моложе своих лет?

Неужели ты так и не оправился от комплексов школьного задрота, которому плевали в компот в столовке?

Сначала волосики пересадил, теперь вот бьюти-советами дрищешь, как вышедшая в тираж эскортограмщица.

Дуров, всем срать, как и на сколько лет ты выглядишь, пока у тебя есть миллиард.

Впрочем, когда ты свой последний миллиард проссышь, потому что башка набита ссаным синтепоном комплексов, то всем тоже будет срать, но уже не только, на сколько лет ты выглядишь, но и на тебя, в целом.

Расслабься и займись работой вместо того, чтобы валяться в собственных комплексах.

Волосики, реснички, высыпаться… Дальше что будет: отбеливание промежности?

В общем, тьфу.

А вы что посоветуете Павлу?