Мнение: Секрет привлекательности
12.10.2020, 4:10, Разное
На картинке зеленая виноградная листва имеет ярко-бардовый окрас.
У всех трех героев Эпилога зеленый виноград отсутствует. Вместо него – нечто противоположное. А именно – ясная рефлексия.
И когда кто-то спрашивает, почему Алису все любят, почему все влюбляются в Печорина и почему всем нравится КСЖ, ответ на этот вопрос простой: потому что у них очень хорошая рефлексия и именно от этого высокий уровень спонтанности.
Рефлексия – связь своего сознательного начала с чувственным. Эмпатия Короля к Королеве своей.
Обаяние напрямую связано со способностью к рефлексии. Чем честней и ясней ваша рефлексия, тем больше у вас спонтанности, а значит и привлекательности тоже.
Попробуйте выделить в Эпилоге те моменты, где герой, любой из трех, кажется вам наиболее привлекательным и проанализировать подробно, как это связано с его рефлексией.
То, что ощущается как привлекательность – это динамика роста фигуры, поток спонтанности.
Проведите связь с рефлексией героя и вы откроете для себя универсальный секрет привлекательности. И про имидж многое поймете. Имидж не в смысле конституции и стиля, а в смысле поведения спонтанного в границах.
Источник: Эволюция
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