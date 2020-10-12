 

Мнение: Секрет привлекательности

12.10.2020, 4:10, Разное

На картинке зеленая виноградная листва имеет ярко-бардовый окрас.

У всех трех героев Эпилога зеленый виноград отсутствует. Вместо него – нечто противоположное. А именно – ясная рефлексия.

И когда кто-то спрашивает, почему Алису все любят, почему все влюбляются в Печорина и почему всем нравится КСЖ, ответ на этот вопрос простой: потому что у них очень хорошая рефлексия и именно от этого высокий уровень спонтанности.

Рефлексия – связь своего сознательного начала с чувственным. Эмпатия Короля к Королеве своей.

Обаяние напрямую связано со способностью к рефлексии. Чем честней и ясней ваша рефлексия, тем больше у вас спонтанности, а значит и привлекательности тоже.

Попробуйте выделить в Эпилоге те моменты, где герой, любой из трех, кажется вам наиболее привлекательным и проанализировать подробно, как это связано с его рефлексией.

То, что ощущается как привлекательность – это динамика роста фигуры, поток спонтанности.

Проведите связь с рефлексией героя и вы откроете для себя универсальный секрет привлекательности. И про имидж многое поймете. Имидж не в смысле конституции и стиля, а в смысле поведения спонтанного в границах.

Источник: Эволюция



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