В Петербурге прошли массовые обыски по делу о хищении онкопрепаратов на 100 млн рублей

12.10.2020, 4:05, Разное



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Сетевое издание уточняет, что согласно материалам уголовного дела на протяжении длительного времени персонал ряда государственных медучреждений Петербурга и области похищал дорогостоящие препараты Цирамза, Тецентрик, Ервой, Авегра, Таксотер, Абраскан, Опдиво, Китруда, Вектибикс и сбывал их через оптовые фармацевтические точки и клиники. После этого, как сообщается, лекарства «перепродавались в рамках госзакупок в местные больницы».

По данным «Фонтанки», фактически никто из опрошенных представителей указанных медицинских учреждений не захотел комментировать случившееся за исключением главврача онкологического диспансера Эльдара Топузова, который подтвердил изъятие документов и предполагаемую причину действий силовиков.

Вместе с тем неназванные источники издания в медицинских кругах выразили недоумение по поводу обысков и возбуждения уголовного дела. «Не понимаю, как можно здесь украсть. Речь же идет о так называемом списке жизненно важных лекарственных препаратов. Они оплачиваются бюджетом и поставляются исключительно под конкретных пациентов из регионального или федерального списка. Строжайший учет, все дорогостоящие — со штрихкодом… Их предельно сложно даже переназначить. Мне очень сложно все это представить», — заявил один из опрошенних изданием практикующих врачей. В аналогичном ключе высказались его коллеги: «Их сотни, этих препаратов… Они же все под конкретных пациентов и определяются главным онкологом и рядом должностных лиц».

МедПорталу также удалось ознакомиться с мнениями специалистов по данному вопросу. «Чушь, мало того, что это невозможно технически, так снова начались травля и запугивания бюджетников – новая волна войны пациентов против бесправных врачей, дабы никто ни вникал и ни искал проблемы выше», – написала заведующая онкологическим отделением хирургических методов лечения опухолей ККМТ и молочной железы (ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)») Елена Бит-Сава в Facebook, комментируя уголовное дело.

По сведениям «Фонтанки», из 20 задержанных 15 находятся в статусе подозреваемых. Организатором преступной схемы следствие считает 51-летнего петербуржца Сергея Войтовича, сотрудника одной из фармацевтических компаний.