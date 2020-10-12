Мнение: Водоросли-убийцы взорвали склад боеприпасов; Навальный жив!

12.10.2020, 3:45, Разное

Хроника российского абсурда. Посмотрел видео про взрывы на складе боеприпасов в Рязанской области. Канонада такая, словно, как говорится, “эхо минувшей войны” до нас долетело, армейская операция, не меньше. Снаряды, пишут, разлетались за десятки километров, и хотя Россия, как водится, почти безлюдна (все в Москве живут), тем не менее без трагедий не обошлось – есть раненые, а одну местную сельскую труженицу все-таки достало осколком насмерть.

И ведь постсоветскому человеку, даже самому тупому, давно понятно, что склады с боеприпасами “просто так” никогда не взрываются: услышал про “взрывы складов” – ищи, где война. А тут даже и искать не надо, всё на слуху: 27 сентября начался вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, 7 октября у деревни Желтухино Рязанской области долбануло. Совпадение? Не думаю. Вывезли, видимо, пару эшелонов, а остальное взорвали.

Вопрос может быть только один – для кого умыкнули? Для армян или азербайджанцев? Судя по стремлению замести следы – видимо, для непосредственно карабахского воинства: оно ж полуофициальное, непризнанное, плюс в окружении руководства России много сторонников Азербайджана – поэтому официальное “добро” на поставки защитникам Карабаха получить непросто. Решили взять “так”, а следы “замести”. Такая рабочая гипотеза самая верная – но расследования, само собой, никакого не будет.

Ну да: официальная версия “внезапного возгорания”, от которого чуть всю Рязанскую область не разнесло – “незаконный пал травы”. Трава горела на земле, трава горела…

И другая сегодняшняя новость – в каком-то смысле еще бесстыдней: учОные из Российской Академии Наук (! – не хухры-мухры) заявили, что “наиболее вероятной причиной загрязнения в прибрежных водах Камчатки, вызвавшего массовую гибель морских животных”, стали… токсичные водоросли. “Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, чьи слова приводятся на сайте правительства Камчатского края”. Почему институт, изучающий вулканы и землетрясения, вдруг выступает экспертом по токсичным водорослям – это отдельная хохма; но больше всего бесит другое – неужели вот так вот можно опускать в полное ничтожество репутацию и без того давно опущенной Академии наук?? Ведь считалась же она когда-то солидным, более того, независимым и самостоятельным учреждением, с собственной позицией, ее глава Келдыш, помнится, с советскими генсеками спорил… И теперь вот – так прямо врать в глаза, нести какую-то полную ахинею…

Какие “токсичные водоросли”?? Они что там все, всех совсем уж за дебилов держат? Или сами дебилы?

Склады с оружием, чтобы хватило дойти до Берлина, у них от “пала травы” взрываются, 98% морских обитателей возле Камчатки убивают некие водоросли-убийцы, почти два месяца, как “изучают”, надо ли возбуждать уголовное дело по отравлению Навального… Обидно, что всех держат за дураков. Еще обидней, что мы, очевидно, они и есть – раз с нами так можно.