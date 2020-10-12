Мнение: Сдали нервы?

12.10.2020, 3:30, Разное

На 92-ый день мирных протестов в Хабаровске у власти, похоже, сдали нервы…

«Местные начальники во главе с врио Дегтяревым тихо сидели и делали вид, что не замечают протестов, до тех пор пока на митинги в поддержку Фургала выходил весь Хабаровск. Когда с властями говорят с позиции гражданского большинства, они вдруг становятся очень понятливыми: видят силу. Но на четвертом месяце протестов, когда надежды достучаться до московских властей не осталось, а впереди только зима, экономическая депрессия и «вторая волна», ряды хабаровчан начали редеть. Их стало меньше, и вот тогда с веселым свистом на них спустили полицию, экипированную по последнему слову постсоветской моды в тяжелые доспехи, с дубинами наперевес.

Михаил Дегтярев по своей природе в первую очередь спортсмен. Из той узнаваемой породы спортсменов, что стреляют сигаретку у одиноких прохожих темными осенними вечерами. Главное правило этих молодых людей — атаковать лишь тех, кто точно не сможет ответить. Дождаться полного перевеса и лишь тогда действовать, а при изменении расклада сил — быть готовым стремительно ретироваться в «высокие кабинеты» и заявить, что ты завален бюрократической работой. Подобные спортивные навыки сейчас, кажется, высоко ценятся Кремлем, и именно в них там видят залог «лояльности регионов». Вот врио Дегтярев дождался своего часа и отправил полицейских на дело: теперь сразу видно, что человек делом занят и «контролирует ситуацию» (отсюда).

Это написал Кирилл Мартынов. Что можно добавить? Дегтярев-то, видимо, хотел, как лучше, чтобы хабаровские протесты побыстрее забылись. А получилось, по-моему, как всегда…

Меня ничуть не удивит, если силовой разгон протестующих в Хабаровске приведет к тому, что количество людей, выходящих на протесты, резко увеличиться…

Фотография отсюда