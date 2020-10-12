Порошенко стало лучше

12.10.2020, 3:00, Новости дня

Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который проходит лечение от COVID-19, улучшилось. Об этом представитель команды Порошенко сообщил 11 октября “Украинской правде”.

“Ему лучше”, – сказал источник.

Положительный тест на COVID-19 Порошенко получил 29 сентября. Сначала пятый президент лечился дома, 3 октября его супруга Марина сообщила, что политика госпитализировали с двусторонней пневмонией.

6 октября Марина Порошенко сказала, что состояние экс-президента тяжелое, у него загустела кровь, которую врачам не удается взять на анализ.