 

Минобороны начало строительство медцентров в Астрахани и Нариманове

12.10.2020, 2:48, Новости дня

Началось строительство многофункциональных медицинских центров в Астрахани и Нариманове, сообщило Минобороны России.

Ведомство сообщило, что «приступило к строительству двух многофункциональных медцентров на 100 койко-мест каждый». К строительству привлечены более 50 военных и 20 единиц спецтехники. Указывается, что «военнослужащие железнодорожных и инженерных подразделений осуществляют подготовку двух площадок застройки». Проводятся «земляные работы, выборка грунта, подготовка площадок под устройство фундаментов».

Кроме того, военные строители завершили первый этап возведения детского инфекционного отделения в Пскове – устройство фундамента. Начался монтаж металлоконструкций. Кроме того, военные строители приступили к кладке внутренних перегородок. В городе уже открыли многофункциональный медицинский центр, построенный силами Минобороны. На церемонии глава области Михаил Ведерников и попросил российского президента Владимира Путина помочь с постройкой детского инфекционного отделения, передает ТАСС.

Напомним, военные строители в короткие сроки возвели 16 многопрофильных медцентров на базе военных госпиталей в 15 регионах, а также один медцентр в Воронеже, три в Дагестане и два в Псковской области для жителей регионов. Путин указывал, что России, благодаря силам Минобороны, удалось в короткие сроки создать медицинские центры в условиях эпидемии коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Навальный сообщил, что ФБК проведёт расследование его отравления

20.09 / Ведущий «Русского лото» госпитализирован

26.06 / В Москве за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом

09.08 / Трамп обругал крупнейшего донора предвыборной кампании и потребовал больше денег

28.09 / 37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына

18.08 / В Беларуси в СИЗО остаются 44 человека, задержанных на митингах

28.08 / Британцев решили уговаривать вернуться с удаленной работы в офисы

28.07 / Мнения: Идея «русской» вины разрушительна для всех

22.08 / Посол РФ в Мали встретился с представителями мятежников

17.09 / Белгородский губернатор Савченко написал заявление об отставке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска