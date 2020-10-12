Минобороны начало строительство медцентров в Астрахани и Нариманове

12.10.2020, 2:48, Новости дня

Началось строительство многофункциональных медицинских центров в Астрахани и Нариманове, сообщило Минобороны России.

Ведомство сообщило, что «приступило к строительству двух многофункциональных медцентров на 100 койко-мест каждый». К строительству привлечены более 50 военных и 20 единиц спецтехники. Указывается, что «военнослужащие железнодорожных и инженерных подразделений осуществляют подготовку двух площадок застройки». Проводятся «земляные работы, выборка грунта, подготовка площадок под устройство фундаментов».

Кроме того, военные строители завершили первый этап возведения детского инфекционного отделения в Пскове – устройство фундамента. Начался монтаж металлоконструкций. Кроме того, военные строители приступили к кладке внутренних перегородок. В городе уже открыли многофункциональный медицинский центр, построенный силами Минобороны. На церемонии глава области Михаил Ведерников и попросил российского президента Владимира Путина помочь с постройкой детского инфекционного отделения, передает ТАСС.

Напомним, военные строители в короткие сроки возвели 16 многопрофильных медцентров на базе военных госпиталей в 15 регионах, а также один медцентр в Воронеже, три в Дагестане и два в Псковской области для жителей регионов. Путин указывал, что России, благодаря силам Минобороны, удалось в короткие сроки создать медицинские центры в условиях эпидемии коронавируса.