 

Китай успешно запустил в космос спутник Gaofen-13

12.10.2020, 2:48, Новости дня

С космодрома Сичан стартовала ракета-носитель CZ-3B («Чанчжэн-3B») с оптическим спутником дистанционного зондирования Gaofen-13 («Гаофэнь-13»), сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Ракета стартовала в 00.57 по местному времени (19.57 мск). Спутник должен предупреждать о приближении стихийных бедствий, также его планируют использовать в ходе ликвидации их последствий. Gaofen-13 будет использоваться в экологии, сельском хозяйстве и при осуществлении землемерных работ, передает ТАСС.



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