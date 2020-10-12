Подводный робот имитирует движения кальмаров

12.10.2020, 2:31, Новости дня

Подводный роботизированный аппарат с «реактивной» тягой сконструировали американские инженеры из Калифорнийского университета. Они взяли в качестве примера способ передвижения кальмаров, которые выбрасывают струи воды в сторону, противоположную направлению движения.

Получается реактивная тяга, еще более мощная, чем у самолета. Ведь масса воды в единице объема намного большая, чем у воздуха. Однако речь идет не о банальной конструкции с мощным насосом.

Аппарат действительно наследует кальмара, поясняют специалисты. Его корпус то расширяется, то сжимается, изменяя внутренний объем. В момент сокращения выбрасывается струя воды, придающая необходимый для движения импульс. Такая конструкция является идеальной для миниатюрного робота.