 

Канадские инженеры создали самую быструю в мире видеокамеру

12.10.2020, 2:30, Новости дня

Уникальное устройство представили специалисты из канадского Национального института научных исследований. Это видеокамера, которая ведет съемку в ультрафиолетовом диапазоне.

Главное преимущество устройства в необычно большой частоте кадров. Камера снимает настолько быстро, что может «поймать» даже фотоны, которые также видны в диапазоне ультрафиолета.

В результате, кроме качественного видео, пользователи камеры получают четкие фотографии любых объектов, в том числе и движущихся с огромной скоростью. Устройство можно использовать в различных сферах, но особо полезным оно будет для научных исследований, утверждают разработчики. Для съемки используется особый алгоритм.



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